Per le rinnovabili anche il 2021 è stato un anno buttato, in Italia. E’ l’amara conclusione del rapporto realizzato dall’Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Si allontana così la possobilità di centrare gli obiettivi 2030, quando il nostro Paese dovrebbe produrre da fonti rinnovabili il 72% delle sua energia elettrica.

Una ripresa sì, ma senza il turbo

Le installazioni sono in effetti ripartite con la ripresa post-pandemica, ma la quantità di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici è solo di poco superiore a quella del 2019. A differenza dell’Europa, che procede a passi molto più spediti ed è ormai prossima al traguardo complessivo dei 700 GW.

La capacità di rinnovabili installata nel 2021 è stata di 1,351 GW (+70% di potenza rispetto ai 790 MW del 2020, quando era diminuita del 35%). Questo ha portato l’Italia a superare la soglia dei 60 GW di installazione totale. Tuttavia siamo ancora ad anni luce di distanza dal ritmo di quasi 10 GW annui necessario per raddoppiare, come previsto, la nostra capacità.

Si allontana l’obiettivo 72% a fine decennio

L’aumento delle installazioni di rinnovabili nel 2021 è stato trainato dal fotovoltaico (+935 MW, +30% rispetto al 2020), seguito dall’eolico, che (+404 MW, +30%) e, ben distanziato, dall’idroelettrico (+11 MW), mentre le bioenergie sono addirittura in diminuzione (-14 MW).

Il rapporto è stato presentato ieri mattina da Davide Chiaroni, vicedirettore di Energy & Strategy. «Il 2021 è stato un anno complesso _ ha commentato _ ma è davvero urgente riprendere a intensificare l’installazione di nuovi impianti, così come gestire correttamente le strutture esistenti, per evitare di allontanarci ancora di più dal percorso verso la decarbonizzazione».

Di questo passo, ha fatto notare, al 2030 avremmo un parco eolico e fotovoltaico di poco superiore ai 50 GW. Diventa così irraggiungibile l’obiettivo (aumentato con il PTE, il Piano per la transizione ecologica) di un installato totale di rinnovabili tra i 125 e i 130 GW.

Di quanto sarà necessario accelerare nei prossimi 8 anni? Di quattro volte per l’eolico (circa 1,75 GW/anno contro gli 0,38 GW/anno di oggi) e di sette per il fotovoltaico (circa 5,6 GW/anno contro 0,73 GW/anno).

Semplificare le autorizzazioni, facilitare gli incentivi

Questo non sarà possibile «senza una semplificazione normativa, in particolare nelle autorizzazioni, e un più facile accesso agli incentivi: qualcosa è stato fatto, ma la strada è lunga».

E ciò pregiudica all’Italia una «grande opportunità per ridurre drasticamente la propria dipendenza energetica». E anche per «raggiungere livelli molto competitivi del costo dell’energia grazie alla disponibilità di risorse come sole e vento».

Gli investimenti necessari stimati sono fra 40 e 50 miliardi di euro al 2030. A questi bisogna aggiungere quelli per gli accumuli e il potenziamento delle infrastrutture di rete. Il mercato internazionale dei capitali è in grado di finanziarli, ma bisogna creare condizioni più favorevoli per gli investitori.

Le rinnovabili? Un calmiere ai prezzi

Il prezzo dell’energia elettrica (PUN) è stato soggetto a un aumento continuo: a marzo, il PUN medio registrava un +411% rispetto a un anno prima. Questo a causa dell’incremento del prezzo del gas con cui è generata quasi metà dell’elettricità, cresciuto di 5 volte.

Secondo il Rapporto le rinnovabili potrebbero avere un effetto calmierante «se i volumi fossero sufficienti a stabilire frequentemente il prezzo marginale sul mercato dell’energia elettrica». Il loro potenziale effetto ‘calmierante’ «è stato dimostrato nella primavera del 2020, quando a causa delle restrizioni da lockdown il fabbisogno di energia elettrica è calato e i volumi offerti dalle rinnovabili sono stati più spesso sufficienti a coprire la domanda».

Rinnovabili sempre meglio dei fossili

Infine il Rapporto dimostra che gli impianti rinnovabili sono sempre meglio delle fonti fossili coniderando la CO 2 emessa nell’intero ciclo di vita. Anche se prodotti in Cina, dove l’ impatto in termini di CO 2 eq è ben superiore a quelli realizzati in Europa. A fine vita sia fotovoltaico che eolico sono già riciclabili all’80% e si punta ad aumentarne ancora la quota.

