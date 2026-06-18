Rinnovabili al 52% dei consumi. E si può fare molto di più…







Rinnovabili al 52% dei consumi elettrici in Italia, secondo la rilevazione mensile di Terna. Un ottimo risultato, ma si può fare molto di più…

Rinnovabili al 52%, grazie all’exploit del fotovoltaico

Cresce la domanda di energia elettrica in Italia. Maggio ha fatto registrare un +2,1% rispetto allo stesso mese del 2025, con le fonti rinnovabili a coprire più della metà del fabbisogno, il 52,8% appunto. Lo rileva Terna, società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Il fabbisogno elettrico nazionale è stato pari a 24,8 TWh. E anche nel totale dei primi 5 mesi dell’anno il fabbisogno è in aumento, in questo caso del 2,6%. Con una crescita così distribuita a livello territoriale: +1,4% al Nord, +2,6% al Centro e +3,3% al Sud e nelle isole. Si consolida inoltre l’andamento di crescita dei consumi industriali. Secondo elaborazioni Terna sull’indice Imcei (consumi industriali di circa 1.000 imprese ‘energivore’), da novembre 2024 il tasso medio annuo di crescita è del 5%. Questo sul dato mensile rettificato dall’effetto calendario.

In crescita anche l’eolico: +14,5%

Il dato di maggio costituisce l’ennesima smentita a chi sostiene che le rinnovabili possono avere solo un ruolo marginale nei consumi energetici. C’è in Italia un enorme potenziale inespresso, che resta sulla carta per processi autorizzativi che spesso si bloccano durante iter interminabili. Il che vale soprattutto per il fotovoltaico, che pure è stata la prima fonte rinnovabile il mese scorso. Con una produzione quantificata da Terna in oltre 6 TWh, in crescita del 19,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Aumento guidato dalla capacità installata: +2,6 GW da gennaio a oggi. In crescita anche l’eolico (+14,5%). Flessione invece per la fonte idrica (-38,5%), le biomasse (-7,3%) e il geotermico (-5,8%). Al 31 maggio registriamo 86,42 GW di potenza rinnovabile installata, di cui 46,12 GW di solare e 13,91 GW di eolico.

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