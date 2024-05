Rinnovabili al 51% in Italia in aprile

Oltre la metà dei consumi elettrici italiani è stata coperta in aprile da fonti rinnovabili: per l’esattezza il 51%. Viene così infranta per la prima volta una soglia psicologica, con l’energia verde che supera quella prodotta da idrocarburi. Il dato lo certifica Terna nella sua analisi mensile. I consumi complessivi sono saliti dell’1,1%, il saldo con l’estero è diminuito del 28%.

Rinnovabili al 51%, cala del 28% il saldo con l’estero, fonti termiche a un terzo dei consumi

Il mese scorso il fabbisogno di energia elettrica è stato pari a 23,5 miliardi di kWh. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti contrapposti di calendario e temperatura, è lo stesso di aprile 2023.

Confermando una fase di tenuta del trend sui livelli acquisiti negli ultimi mesi. Tale risultato è la conseguenza dell’effetto Pasqua, di due giorni lavorativi in più (20 invece di 18) e di una temperatura media mensile superiore di 1,5°C rispetto ad aprile 2023. La domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’85,4% dalla produzione nazionale e per il restante 14,6% dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Il valore del saldo estero mensile risulta pari a 3,4 TWh, il 28,9% in meno rispetto ad aprile 2023. In particolare, il saldo import-export è il risultato dell’effetto combinato di un aumento dell’export (+114,7%) e di una diminuzione dell’import (-24,0%).

Boom dell’idroelettrico e del fotovoltaico (grazie al all’aumento della capacità installata)

In dettaglio, la produzione nazionale netta è risultata pari a 20,4 miliardi di kWh. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 51,2% della domanda elettrica (era 36% ad aprile 2023). Solo meno di un terzo dell’elettricità consumata è stato soddisfatto da fonti termoelettriche.

In aumento la fonte idrica +197,5% e fotovoltaica +19,5%, principalmente per l’aumento della capacità installata in esercizio. Diminuiscono la fonte geotermica (-0,9%) ed eolica (-3,4%). In calo anche la fonte termica (-16,6%).

Nei primi quattro mesi del 2024 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.356 MW (di cui 2.167 MW di fotovoltaico). Tale valore è superiore di 736 MW (+45%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

