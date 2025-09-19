Rinnovabili al 48%: Italia a trazione “verde” anche in agosto

Italia a trazione “verde” anche lo scorso agosto con il 48% dei consumi elettrici da fonti rinnovabili. Nello stesso mese dell’anno scorso la quota di energia pulita era stata del 39% appena.

Continua dunque il percorso italiano verso la decarbonizzazione della produzione elettrica (rinnovabili al 48,2% in aprile, record del 56% in maggio, 48,5% in giugno e 43,8% in luglio), pur in un anno che ha visto in flessione la quota di produzione idroelettrica. Trend confermato anche in agosto con una della fonte idrica del 12,4%.

Eolico alla riscossa, nonostante le proteste

Balza invece l’eolico (+63,1 %) e continua a crescere il fotovoltaico (+809 GWh, paria a +18%) grazie a un aumento di 760 GWh di capacità in esercizio e al maggiore irraggiamento (+49 GWh). Tutto questo, unito a una calo della richiesta dell’8,9% (3,2% corretto dagli effetti di calendario), ha consentito di ridurre la produzione termoelettrica del 20,3%. Nei primi otto mesi dell’anno, il fabbisogno nazionale registra una flessione dell’ 1,4% rispetto al corrispondente periodo del 2024, sia per l’effetto dell’andamento climatico, sia per il calo dei consumi industriali (-1,7%).

Il 13% del fabbisogno è stato coperto da importazioni in agosto e il 10,4% nei primi otto mesi 2025. Da gennaio ad agosto, la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 4.039 MW (di cui 3.680 MW di fotovoltaico) e di 6.662 MW (+14%) negli ultimi 12 mesi. Oggi ha raggiunto 54.114 MW. Negli ultimi dodici mesi, la capacità installata di fotovoltaico ed eolico è aumentata di 6.662 MW (+14,0%), raggiungendo i 54.114 MW complessivi.

E la capacità di stoccaggio è cresciuta del 55,4%

Spettacolare l’aumento della capacità di accumulo. Al 31 agosto 2025 si registrano in Italia 17.295 MWh di capacità, in aumento del 55,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo corrisponde a 7.075 MW di potenza nominale, per circa 837.000 sistemi di accumulo. Da gennaio ad agosto la capacità di impianti “utility scale” è aumentata di 2.794 MWh, che corrispondono a 709,1 MW di potenza nominale, come risultato dei meccanismi di contrattualizzazione a termine previsti dal Capacity Market.

L’analisi dettagliata dei dati sulla domanda elettrica mensile provvisoria del 2024 e del 2025 è disponibile nella pubblicazione “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico”, consultabile dal sito di Ternawww.terna.it