Rinnovabili al 47% in giugno: se solo ci credessimo…













Rinnovabili al 47% in giugno, a coprire quasi la metà dei consumi di energia elettrica in Italia. E si potrebbe fare molto di più… (La foto in alto è tratta dal sito di Enel Green Power)

Si potrebbe fare di più, troppe domande ferme

Fa caldo e si consuma molta energia. E per fortuna ci cono le rinnovabili a coprire una buona fetta di consumi, evitando di importare quantità enormi di elettricità. Secondo le rilevazioni di Terna, il fabbisogno è aumentato dell’1,8% sullo stesso mese del 2025. Confermando un trend che dura ormai da 10 mesi. Giugno ha registrato un giorno lavorativo in più (21 invece di 20). I consumi hanno raggiunto un picco di 57,4 GW il 29 giugno (+3,6% rispetto al 2025, valore mensile record), per le temperature torride poi confermate in luglio. Nel primo semestre si registra un significativo incremento della produzione fotovoltaica (+19,2%) ed eolica (+16,4%). Complessivamente, la produzione da rinnovabili rispetto al primo semestre dello scorso anno è in aumento dell’1,4%. Ma si potrebbe fare molto di più, se si sbloccasse almeno una parte delle tante domande di instalalzioni pendenti.

Rinnovabili al 47%, con il fotovoltaico in evidenza

Guardando i dati solo di giugno, la produzione nazionale ha coperto l’84,9% dei consumi, il resto è stato importato. Dalle rinnovabili è arrivato il 47% (ma meno del 49,5% di giugno 2025). In flessione la fonte idrica (-23,7%), le bioenergie (-8,4%), la fonte geotermica (-2,1%) ed eolica (-3,2%). In crescita il fotovoltaico (+15,7%), prima fonte rinnovabile del mese. L’incremento di 888 GWh è dovuto principalmente alla maggior capacità installata (+954 GWh), a compensare la minore producibilità dovuta all’irraggiamento (-66 GWh). Secondo Terna, a giugno la capacità rinnovabile installata è aumentata di 533 MW. Con un contributo degli impianti connessi in alta tensione, pari a 171 MW, tra solare ed eolico. Al 30 giugno si registrano 86,95 GW di potenza installata rinnovabile, di cui, in particolare, 46,61 GW di solare e 13,96 GW di eolico. Quanto agli accumuli, importantissimi, si registrano 943.798 impianti, pari a 19,34 GWh di capacità e 7,99 GW di potenza nominale.