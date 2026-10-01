Rincaro ai clienti luce “in maggior tutela”: non conviene più?

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Il rincaro ai clienti luce in maggior tutela rilancia la concorrenza tra operatori: Subito.it sostiene che ora conviene il mercato libero.

Rincaro ai clienti luce: mercato libero da 0,33/kWh

Con l’ultimo aumento del prezzo dell’energia elettrica per i clienti serviti dal Servizio di Maggior Tutela (+37,3%), il mercato libero torna ad essere piu’ vantaggioso. E consente, come emerso dall’analisi Facile.it, di abbattere le bollette fino al 24%. Per la stima sono stati presi in esame i consumi di una famiglia tipo, pari a 2.000 kWh annui (potenza 3kW). E calcolata la bolletta media mensile con le migliori offerte del mercato libero, confrontandola con quella del Servizio di Maggior Tutela. Nella Maggior Tutela la tariffa per il quarto trimestre 2026 è salita a 0,43 euro/kWh, tasse incluse, con una bolletta mensile media di 72 euro. Nel mercato libero, invece, le migliori tariffe partono da circa 0,33 euro/kWh (tasse incluse), pari ad una bolletta mensile di 55 euro. Con un risparmio del 24% rispetto al Servizio di Maggior Tutela. Con queste tariffe, il vantaggio economico annuo sarebbe di quasi 210 euro.

Meglio il prezzo fisso o il prezzo variabile?

Ma per chi passa al mercato libero, a fronte dei rincari nel Servizio di Maggior Tutela, sono preferibili le offerte a prezzo fisso o a prezzo variabile? Qui i consigli degli esperti si dividono. Elettricità Futura opta per il prezzo fisso, considerato più affidabile, mentre Assoutenti consiglia le offerte a prezzo variabile. Scelte non facili per i consumatori, che si ritrovano una scenario simile a quello della telefonia. Nel frattempo si sta riaprendo la concorrenza tra i principali operatori, con una raffica di offerte destinata in particolare ai clienti in uscita dalla Maggior Tutela. Eni Plenitude ha lanciato Fixa Time 24 Smart. Mentre Enel rilancia Digital Luce, sostenendo di avere la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Con uno sconto di 200 euro l’anno per la famiglia media (2MWh l’anno) rispetto al prezzo all’ingrosso .