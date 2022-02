Rincari della ricarica: parte Duferco, col botto

Parte con Duferco la giostra dei rincari della ricarica pubblica. Tutti i clienti di Duferco Energia titolari di contratti flat si sono visti recapitare ieri sera una letterina con l’annuncio delle modifiche contrattuali unilaterali. Una novità non inattesa, vista l’impennata dei prezzi dell’energia, ma di proporzioni sorprendenti. Sommando un costo più che quadruplicato a una quantità mensile garantita ridotta di un terzo, la stangata assume infatti proporzioni eclatanti. Vedremo cosa faranno gli altri operatori, che dovrebbero intervenire a giorni. Ecco quello che ci ha scritto Michele e la risposta dell’azienda genovese.

Michele: ecco la stangata comunicata ieri sera

«Desidero segnalare i primi effetti, nefasti, dell’incremento dei costi dell’energia elettrica.

Contestualmente all’acquisto della mia Peugeot e208, ho sottoscritto un contratto di Ricarica Flat con Duferco, in data 29.06.2020, a condizioni vantaggiose: 25 euro + Iva (anzichè 40 euro + Iva) per 300 kWh mensili, su colonnine Quick e Fast fino a 50 kW di potenza.

Nel contratto, che allego, era riportata la dicitura “il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per 24 mesi (periodo di applicabilità) decorrenti dall’attivazione dell’offerta”.

In data odierna, Duferco mi ha inviato una comunicazione di variazione contrattuale unilaterale, che allego, appellandosi all’articolo 8 del contratto stesso, in cui annuncia la variazione di tariffa a 129 euro Iva compresa, per 200 kWh mensili, decorsi tre mesi dalla comunicazione. Pertanto la nuova tariffa sarà applicata da 01.05.2022, salvo l’esercizio del recesso del contratto, da parte mia.

La pratica di variazione contrattuale unilaterale è certamente legale anche se commercialmente discutibile; tuttavia, la tariffa Flat di 0,65 €/kWh è inaccettabile, ragion per cui ho disdettato immediatamente il contratto.

Immagino che Vaielettrico riceverà altre segnalazioni di questo tipo; nel caso decideste di scrivere un articolo in merito, non facciatevi scrupolo ad utilizzare le informazioni che vi sto inviando».

Duferco risponde: inevitabile ma non durerà

Da Duferco rispondono che il lettore riporta correttamente i fatti. L’aumento dei costi energetici sui mercati internazionali, del resto, datermina «una situazione insostenibile» e quindi la revisione unilaterali delle tariffe flat si è resa inevitabile.

Per venire incontro ai vecchi clienti, però, Duferco dà loro la possibilità di recedere dal contratto senza penali. Inoltre ha deciso di aggiornare mensilmente le sue tariffe flat (quindi i contratti non saranno più bloccati per 24 mesi) sperando di poter tempestivamente «trasferire alla clientela gli attesi, futuri ribassi».

Secondo le previsioni di Duferco questi prezzi di mercato sono il frutto di una situazione contingente e transitoria, che dovrebbe venir meno in primavera. Per il momento i forti rincari della ricarica riguardano solo i contratti esistenti. L’azienda è al lavoro sulle offerte tariffarie per i nuovi contratti, che saranno comunicate a giorni.

Ora tocca agli altri. Ma Arera apre uno spiraglio

E’ attesa a breve anche la decisione degli altri operatori della ricarica, a partire da Enel X, Be Cherge e le principali multiutility.

Ieri però è arrivata una novità positiva da parte di AREA che ha azzerato per il primo trimestre 2022 gli oneri generali di sistema per i gestori di impianti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Oltre che per tutte le medie-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il provvedimento, precisa l’Autorità, applica quanto previsto con il decreto Sostegni-ter dello scorso 21 gennaio. Il Dl ha individuato inoltre come beneficiari le utenze in media, alta e altissima tensione degli usi di illuminazione pubblica.

Arera aggiunge che ciascun venditore sta dovrà garantire al cliente una riduzione della spesa pari alla differenza tra i valori delle aliquote degli oneri senza e con azzeramento.

