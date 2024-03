Rincarano 2 versioni di Tesla Model Y

Rincarano due versioni di Tesla Model Y, l’auto elettrica più venduta in Italia e nel mondo. Ma resta invariato il prezzo della versione che rientra negli incentivi.

Rincarano Long Range e Performance

Dopo mesi di continui ribassi, Tesla ha messo mano al listino del suo Suv di punta, aggiungendo 2 mila euro al prezzo delle versioni Long Range e Performance. La prima passa così da 49.900 euro a 51.900 euro, mentre la seconda sale da 55.790 a 57.990.

Ricordiamo che la marca di Elon Musk pratica listini “rigidi”. Non ci sono margini di sconti, se non per le auto “in consegna veloce“, occasioni con pochi km percorsi disponibili sul sito ufficiale.

Resta fermo invece a 42.690 euro il prezzo della versione d’attacco, con trazione posteriore. Auto che rientra nel limite per gli incentivi statali e che potrebbe scendere a costi ancor più interessanti con i bonus 2024 in arrivo quasi certamente in aprile.

Non è facile capire se e quanto il rincaro influirà sulle vendite del Suv Tesla: la casa di Elon Musk non fornisce dettagli sulle vendite delle singole versioni. Gli unici numeri di cui disponiamo sono relativi alle immatricolazioni complessive, pari a 1.558 pezzi in Italia nei primi 2 mesi del 2024.

