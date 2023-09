Rincara anche il gasolio vicino a quota 1,9

Rincara nche il gasolio, vicino a quota 1,9 euro al litro, soglia varcata da tempo dalla benzina. Mentre il governo studia il da farsi, gli aumenti non si fermano.

Rincara anche il gasolio, altri due cent sulla rete Eni

Si lamentano degli aumenti alla colonnina gli automobilisti elettrici, ma anche nelle auto tradizionali non si scherza. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dai distributori crescono ancora, in particolare sul diesel. Ai rialzi segnalati nei giorni scorsi se ne sono aggiunti infatti altri nel fine settimana. In particolare, con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi venerdì nuovamente in salita, sabato Eni ha rincarato di 2 centesimi il diesel. Tamoil ha invece aumentato di 1 centesimo sia benzina che diesel. I dati escono dall’elaborazione di Quotidiano Energia sulle cifre comunicate dai gestori all‘Osservaprezzi del Ministero dei Trasporti, aggiornati alle 8 del 10 settembre. Il prezzo medio della benzina self è 1,976 euro/litro (1,969 la rilevazione precedente), con i diversi marchi tra 1,967 e 1,992 euro/litro (no logo 1,959). Il prezzo medio del diesel self è 1,889 euro/litro (rispetto a 1,877), con le compagnie tra 1,886 e 1,905 euro/litro (no logo 1,871).

Il diesel servito sale a 2,023 al litro, interverrà governo?

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 2,109 euro/litro (2,103 il dato precedente). Con gli impianti “colorati” (di marca) con prezzi tra 2,047 e 2,193 euro/litro (no logo 2,011). La media del diesel servito è invece salita a 2,023 euro/litro (contro 2,012), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,970 e 2,107 euro/litro (no logo 1,922). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,714 e 0,743 euro/litro (no logo 0,699). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,391 e 1,463 (no logo 1,393).