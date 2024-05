Rimorchio elettrico con batterie, fotovoltaico e rigenerazione

LC3 Trasporti, azienda del settore della logistica sostenibile, e SolarEdge e-Mobility hanno presentato al Transpotec Logitec 2024, il rimorchio elettrico SolarEdge e-Mobility ‘Powered Trailer’. Integra in un unico sistema 3 fonti di energia: solare, rigenerativa in frenata e a ricarica in rete.

E’ una combinazione tecnica che consente di abbattere il consumo energetico nel trasporto di merci refrigerate. Il ‘Powered Trailer’ di SolarEdge e-Mobility è dotato di pannelli a energia solare, batterie e assale elettrificato.

LC3 Trasporti con SolarEdge

SolarEdge e-Mobility aggiunge al sistema soluzioni telematiche avanzate che consentono di avere un monitoraggio

dettagliato e un controllo completo del veicolo. Le funzioni

aggiuntive di “Smart Charge” e “Ricarica Bidirezionale” offrono flessibilità per ottimizzare i tempi di ricarica e l’allocazione dell’ energia generata.

La tecnologia SolarEdge e-Mobility «rappresenta per noi un ulteriore passo significativo verso il futuro del trasporto a zero emissioni» afferma Michele Ambrogi, presidente di LC3 Trasporti. Pavel Gilman, direttore Senior di SolarEdge e-Mobility, aggiunge: «Come partner per la produzione e gestione dell’ energia, consentiamo ai nostri clienti di sfruttare appieno il potenziale della mobilità elettrica, creando nuove possibilità di utilizzo, non solo sostituendo tecnologie esistenti».

LC3 trasporti utilizzerà il rimorchio elettrico per supportare il veicolo trainante o l’unità di refrigerazione, mantenendo intatta la capacità di carico.

E sono in arrivo 30 eActros 600 di Daimler Trucks al servizio di Lidl

LC3 opera dal 2009 nel settore dell’autotrasporto utilizzando ad oggi una flotta di oltre 250 veicoli, di cui il 70% alimentabili a propulsione 100% sostenibile, in gran parte biometano e bio carburanti, con la restante parte costituita da mezzi Euro 6D di ultima generazione.

L’azienda introdurrà a breve anche camion elettrici, grazie a un accordo con Daimler Truck Italia e Lidl Italia. LC3 Trasporti è stata la prima azienda ad avere confermato lo scorso 13 novembre l’acquisto di 30 nuovi eActros 600, il primo trattore full electrico per il trasporto a lungo raggio prodotto dal gruppo Daimler Truck. Questa tipologia di veicoli innovativi sarà impiegata da Lidl Italia per migliorare la sua catena di approvvigionamento e distribuzione, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

