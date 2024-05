Rimborsi chilometrici, alle Poste con l’elettrica…

Rimborsi chilometrici: con che parametri rimborsare chi viaggia con auto propria (elettrica) per conto dell’azienda? Amedeo cita il caso delle Poste. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Rimborsi chilometrici: 0,23/km per le EV, 0,40 per ibride e termiche, non c’è sproporzione?

“B uongiorno amici di VaiElettrico, che cosa ne pensate della differenza di rimborsi chilometrici tra auto elettriche e non? Prendiamo il caso delle persone che lavorano in Poste Italiane, e che spesso devono recarsi presso altri uffici. Mia moglie ha appena appreso che chi ha l’auto elettrica viene rimborsato con una quota omnicomprensiva di 0,23 al chilometro. Mentre i suoi colleghi con l’auto ibrida o termica (tutti i carburanti) hanno una quota di 0,40. Qui la fonte. Siamo felicissimi della nostra MG4 appena acquistata e probabilmente se carichiamo a casa la quota di 0,23 copre agevolmente il costo al chilometro dell’energia di trazione. Ma ci sembra comunque una sproporzione rispetto ad esempio all’ibrido plug-in “ . uongiorno amici di VaiElettrico, che cosa ne pensate dellaPrendiamo il caso delle persone che lavorano in, e che spesso devono recarsi presso altri uffici. Mia moglie ha appena appreso che chi ha l’auto elettrica viene rimborsato con unaal chilometro. Mentre i suoi colleghi con l’auto(tutti i carburanti) hanno una quotaSiamo felicissimi della nostraappena acquistata e probabilmente se carichiamo a casa la quota di 0,23 copre agevolmente il costo al chilometro dell’energia di trazione. Ma ci sembra comunquerispetto ad esempio

Come si comportano le altri grandi società?

“ Andando a vedere i costi calcolati dal servizio ACI, che tengono conto dei costi fissi, vedo ad esempio che per una Punto Evo che percorre 15.000 km l’anno ha un costo totale di 0,40€/km. Mentre per una MG5 (la MG4 non è selezionabile) elettrica si arriva a 0,45€/km, pur tenendo conto dell’esenzione del bollo (ma chi ha una Leaf di 10 anni come fa?). Questa differenza sarebbe più che giustificata se in cambio si concedesse ai dipendenti di ricaricare al lavoro, ma non è così (e gli uffici postali raramente hanno posti auto di pertinenza). Che notizie avete da altre aziende? Come si comportano le altre grandi società C’è la possibilità di fare un’indagine, magari chiedendo alle organizzazioni sindacali (che ovviamente sono coinvolte nella definizione di questi prezzi)? Grazie per l’attenzione“. Amedeo Fadini

Rimborsi chilometrici: in genere si fa riferimento all’ACI

Risposta. In genere si fa riferimento ai valori pubblicati dall’ACI, che aggiorna periodicamente i costi di esercizio delle vetture. Non riusciamo bene a capire i motivi che hanno indotto Poste Italiane a stabilire questi valori. Se non si ha possibilità di ricaricare a casa, con quel che costano oggi le colonnine delle reti più diffuse, si rischia di non recuperare quel che si spende realmente. Comunque: facciamo appello ai lettori che guidano auto aziendali per capire come vengono rimborsati i km percorsi. Anche se in genere i dipendenti vengono forniti di card o app aziendale con le quali le fatture delle ricariche pubbliche vengono addebitate direttamente ai datori di lavoro. In genere si fa riferimento ai valoriche aggiorna periodicamentedelle vetture. Non riusciamo bene a capire i motivi che hanno indotto Poste Italiane a stabilire questi valori. Se non si ha possibilità di ricaricare a casa, con quel che, si rischia di non recuperare quel che si spende realmente. Comunque: facciamo appello ai lettori che guidano auto aziendali per capire come vengono rimborsati i km percorsi. Anche se in genere i dipendenti vengonocon le quali le fatture delle ricariche pubbliche vengono addebitate direttamente ai datori di lavoro.