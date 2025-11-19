Rifiuti nucleari per produrre idrogeno verde? Una ricerca apre scenari inattesi

Un nuovo studio dell’Università di Sharjah, negli Emirati Arabi, suggerisce che il combustibile nucleare esausto potrebbe aumentare l’efficienza della produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi, trasformando un problema ambientale in una risorsa.

L’idea alla base della ricerca sarebbe quella di utilizzare radiazioni, calore e uranio residuo per rendere più efficiente la scissione dell’acqua. Una prospettiva che, pur lontana dall’applicazione industriale, solleva prospettive interessanti anche per l’Europa, dove l’idrogeno verde è un tassello della transizione energetica.

Radiolisi, come i rifiuti nucleari accelerano l’elettrolisi

La produzione di idrogeno tramite elettrolisi è considerata il percorso più pulito, ma è anche costosa e poco efficiente. Secondo i ricercatori, l’esposizione dell’acqua alle radiazioni del combustibile esausto potrebbe facilitare la rottura delle molecole prima ancora dell’intervento della corrente elettrica. Questo processo di radiolisi genererebbe radicali e molecole intermedie più facili da separare, con potenziali aumenti di resa.

Si tratterebbe di un utilizzo indiretto: non c’è contatto tra acqua e materiale radioattivo, riducendo i rischi di contaminazione. Un dettaglio cruciale in contesti particolarmente sensibili al tema sicurezza e gestione del nucleare.

Catalizzatori a base di uranio?

Un secondo approccio proposto dallo studio riguarda l’impiego dell’uranio recuperato dalle barre esauste come catalizzatore per accelerare le reazioni dell’elettrolisi. Un catalizzatore del genere potrebbe rappresentare una soluzione molto più economica rispetto ai materiali tradizionali come platino o iridio, oggi tra i principali limitatori dei costi degli elettrolizzatori.

Per l’industria europea, che punta alla produzione su larga scala di elettrolizzatori per centrare gli obiettivi del Green Deal, tecnologie capaci di ridurre la dipendenza da metalli critici avrebbero un valore strategico.

Non solo acqua. Calore nucleare: energia gratis (o quasi)

Una terza via, più vicina ai processi industriali esistenti, riguarda lo Steam Methane Reforming (SMR): ancora oggi la principale fonte mondiale di idrogeno “grigio”, seppur fortemente emissiva. Un catalizzatore a base di uranio potrebbe ridurre il deposito di carbonio, aumentando la durata degli impianti e l’efficienza del processo.

Pur non rappresentando una soluzione a zero emissioni, un miglioramento degli SMR potrebbe supportare transizioni intermedie, in attesa di una diffusione più ampia dell’idrogeno verde.

Lo studio ipotizza anche l’uso diretto del calore generato dai rifiuti nucleari, normalmente dissipato nelle piscine di stoccaggio, per alimentare le reazioni termochimiche o elettrochimiche nella produzione di idrogeno. Una sorta di cogenerazione “imprevista” da un materiale altrimenti inattivo.

Suggestioni scientifiche, sfide reali

La prospettiva di trasformare un rifiuto complesso in un abilitatore della produzione di idrogeno pulito è affascinante. Tuttavia occorrono prudenza, regolamentazione e verifiche tecniche: la gestione dei materiali radioattivi, anche in sistemi indiretti, resta un ambito altamente normato, in particolare nella UE.

Per Paesi come l’Italia, che ha rinunciato al nucleare ma deve comunque gestire residui radioattivi, non si tratta di una soluzione immediatamente replicabile. Tuttavia l’idea contribuisce al dibattito internazionale su come rendere più circolare anche la filiera nucleare.

Per il mondo della mobilità elettrica e dell’energia rinnovabile, la ricerca di Sharjah non offre una soluzione pronta all’uso, ma introduce un principio chiave: ridurre i costi dell’idrogeno verde richiederà innovazioni radicali, anche al di fuori dei percorsi convenzionali.