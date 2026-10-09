Ridurre bollette e inquinamento con il fotovoltaico: la guida

Ridurre bollette e inquinamento con il fotovoltaico: pubblichiamo una guida pratica realizzata da un ingegnere elettronico appassionato di questi temi.

di Paolo Subiaco

Si parla spesso di transizione ecologica e subito si pensa alle norme che il Parlamento europeo vuole imporci… Ma sono imposizioni o opportunità? In questo articolo intendo fornire informazioni sulla tecnologia green più utile in ambito domestico. Con benefici in termini economici e ambientali, senza la presunzione di saperne più di chi opera nel settore: sono un normale utilizzatore. Libero da interessi economici che potrebbero distorcere la realtà.

Ridurre bollette e inquinamento: se avete un tetto e soldi da parte…

Il fotovoltaico è un investimento che assicura un rendimento indicativo del 15% annuo per i primi 10 anni, grazie all’ecobonus 50%. E successivamente il 10% annuo. Esistono investimenti altrettanto vantaggiosi nel mondo finanziario, con un tempo di rientro di circa 7 anni? Il rendimento reale varia in base alla percentuale di energia autoconsumata, che ha un valore superiore rispetto al prezzo corrisposto per l’energia immessa in rete. Quindi: maggiore è l’autoconsumo, minore il tempo di rientro dell’investimento. Se avete dei soldi da parte ed un tetto disponibile, questo è decisamente il miglior investimento! Per chi deve rifare il tetto, il beneficio è ancora migliore: ponteggio già disponibile e meno coppi/tegole da sostituire. Dal momento che i pannelli possono essere integrati al loro posto, sopra la lamiera grecata.

Privilegiate invece l’installazione di più pannelli possibili

L’impianto è composto dai pannelli fotovoltaici che producono energia elettrica e l’inverter che la trasforma in corrente alternata. Installando un inverter ibrido è possibile collegare una batteria per accumulare l’energia in eccesso, da consumare quando il sole non c’è. Tuttavia se avete un budget limitato vi consiglio di predisporre l’impianto per poi installare la batteria in futuro, quando probabilmente costerà meno. Privilegiando invece l’installazione di più pannelli possibili, compatibilmente con il vostro inverter. Il fabbisogno di energia elettrica sarà in futuro certamente superiore (è sbagliato dimensionare l’impianto guardando ai consumi odierni). E il costo di un successivo potenziamento è rilevante dal momento che servono ponteggi o altri sistemi per operare in quota. Inoltre chi ha un’auto elettrica può già accumulare il surplus di energia nella batteria dell’auto, quando si trova a casa (pausa pranzo, fine settimana …).

Qundo e a che servono gli ottimizzatori

Ad esempio con un inverter da 6 kW è consigliato installare almeno il 30% in più di pannelli fotovoltaici (8kW di picco) in modo da avere una buona produzione anche nelle situazioni non ottimali di basso irraggiamento (inverno o nuvoloso), alte temperature (estate) o pannelli sporchi. Nel caso vi siano ombreggiamenti durante la giornata (presenza di alberi, camini o del palo antenna, strutture adiacenti più alte) oppure nel caso si voglia monitorare nel tempo il funzionamento di ogni singolo pannello, diventa interessante l’utilizzo degli ottimizzatori. Consentono di estrarre da ciascun pannello il massimo della potenza disponibile, a prescindere dal fatto che siano pannelli in ombra oppure sporchi. L’energia prodotta che non viene autoconsumata e non viene accumulata in batteria. Viene immessa in rete, valorizzata al prezzo di mercato stabilito il giorno prima in base alle previsioni di produzione e di consumo, ed acquistata dal GSE che poi la pagherà con un bonifico mensile, oppure al superamento della soglia dei 100€.

Conviene consumare l’energia o immetterla in rete?

Essendo questo un vero introito, entrerà nella dichiarazione dei redditi, sommandosi al proprio stipendio, pensione, eccetera. Se il prezzo durante le ore di produzione risulta mediamente di 0.08€/kWh, il prezzo dell’energia elettrica che pagate al vostro gestore risulta di almeno 0.20€/kWh. Pertanto il vantaggio economico è maggiore consumando l’energia anziché immettendola in rete. A questo punto diventa utile programmare lavastoviglie e lavatrice per funzionare di giorno. Cercando di elettrificare i consumi sostituendo ad esempio il piano cottura a gas con un piano ad induzione. Cosi finalmente si potranno tappare i fori presenti in cucina, che servono a prevenire lo sviluppo di monossido di carbonio e ridurre il rischio di esplosione in caso di fuga di gas. Ma che costituiscono anche una grande via d’accesso all’aria fredda d’inverno e calda d’estate!

Ridurre bollette e inquinamento: quanto pesano le guerre

Le guerre creano extraprofitti anche per i nuovi impianti fotovoltaici privati. Prendendo come esempio il giorno 8 ottobre 2026, il prezzo con cui viene remunerata l’energia immessa in rete è superiore a 0.20€/kWh. Un impianto da 8kWp, in questo periodo autunnale con ridotto numero di ore luce, produce almeno 25kWh al giorno corrispondente a circa 5€/giorno, ovvero 180€/mese, da cui va dedotta l’imposta IRPEF. Come già detto, il guadagno aumenta nel caso in cui l’energia venga in parte autoconsumata, dal momento che il costo dell’energia pagata in bolletta è in genere superiore al prezzo zonale. Con questi prezzi il tempo di rientro dell’investimento risulta ancora inferiore. E la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici contribuirà attivamente alla riduzione della dipendenza dai fossili e del prezzo dell’energia a favore di tutti.

E se arriva la tempesta? C’è un vetro temperato…

E se arriva la tempesta? I pannelli hanno un vetro temperato che resiste bene alla grandine, meglio dei coppi. Va inoltre considerato che fenomeni meteorologici sempre più violenti sono dovuti proprio all’aumento globale della temperatura che il fotovoltaico invece contrasta. Per produrre i pannelli si emette CO 2 ! Però la quantità di carbonio emessa per la produzione e trasporto del pannello fotovoltaico viene compensata in meno di 2 anni di funzionamento. Ma cosa faccio dei pannelli a fine vita? Dopo 20÷30 anni si smaltiscono all’ecocentro pagando solo per smontaggio e trasporto in quanto il contributo ambientale viene già pagato anticipatamente. E, fra l’altro, è di soli 70÷80€ a tonnellata, un valore molto basso dovuto alla facile riciclabilità delle materie prime in essi contenute. Insomma, il sole sorge ogni giorno, perché non utilizzarlo?