Riciclo delle batterie, in Europa ci penserà Reneos

Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia e Norvegia hanno ceato Reneos, la prima piattaforma europea per la raccolta e il riciclo delle batterie agli ioni di litio. Per l’Italia è presente Cobat, la storica piattaforma che da oltre 30 anni si occupa di riciclo di qualsiasi tipologia di accumulatori.

Soluzione “chiavi in mano” per l’automotive

Il network Reneos si occuparà delle batterie utilizzate per i veicoli elettrici, per lo storage di energia domestico e per le applicazioni industriali. Nasce per far fronte all’imminente boom delle auto elettriche. L’uso delle batterie nella mobilità elettrica ha portato ad un aumento esponenziale dei volumi di produzione di accumulatori nell industria dell’automotive. Per supportare un’industria organizzata su scala europea e globale, era necessaria una organizzazione altrettanto articolata a livello internazionale, che offrisse soluzioni “chiavi in mano”.

I cinque partner del Network Reneos

Reneos metterà a frutto l’esperienza dei suoi partner nazionali per garantire il trasporto sicuro e lo stoccaggio di batterie esauste e danneggiate. Nonchè l’eventuale riutilizzo della second life o l’avvio al riciclo. Oltre a Cobat, fanno parte di Reneos la belga Bebat, la tedesca GRS Batterien, la norvegese BatteriRetur, l’olandese Stibat.

In arrivo il regolamento Ue

Reneos anticipa le direttive del nuovo regolamento europeo sulle batterie sostenibili. Il provvedimento, presentato una settimana fa dalla Commissione europea, dovrà ora essere sottoposto a Parlamento e Consiglio per essere approvato. Attiverà requisiti molto stringenti di sostenibilità per ogni tappa della value chain delle batterie, fine vita compreso.

«Riunendo i massimi esperti – dichiara Philippe Celis, CEO of Reneos – vogliamo rendere l’Europa un vero e proprio hub di riciclo delle batterie, aumentando ulteriormente la nostra competitività rispetto all’Asia o agli Stati Uniti».

De Rocchi: “Italia protagonista”

Aggiunge Luigi De Rocchi, R&D Manageri di Cobat e membro del board di Reneos : «L’Italia è una delle best practice a livello internazionale per la gestione delle batterie al piombo e Cobat è già da anni al lavoro con il CNR per il riciclo delle batterie al litio. Oggi portiamo la nostra esperienza e il nostro know-how in un grande progetto per affrontare assieme un cambiamento epocale».

A partire da ottobre, Reneos gestisce già le batterie al litio utilizzate dal produttore di motociclette elettriche americano Zero Motorcycles.