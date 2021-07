Riciclo batterie, se ci provassimo con gli ultrasuoni?

I processi di riciclaggio esistenti implicano che le celle batteria a fine vita siano passate per un trituratore o poste in un reattore ad alta temperatura (processo pirometallurgico. Un secondo processo cosiddetto idrometallurgico, oggi in fase di sviluppo, utilizza solventi a bassa temperatura. Ma è molto complesso e antieconomico.

Avete presente dal dentista…?

Secondo la Faraday Institution, tali approcci non solo sono fisicamente e chimicamente complessi, ma sono anche ad alta intensità energetica, inoltre sono inefficienti nel raccogliere materiali riutilizzabili dalle batterie.

La nuova tecnica di riciclo delle batterie prevede che gli elettrodi in lamina di metallo delle celle agli ioni di litio siano trattati con ultrasuoni. Gli impulsi di ultrasuoni focalizzati sono emessi da un dispositivo noto come sonotrodo. In questo modo i rivestimenti degli elettrodi di materiali attivi si delaminano dalla base di alluminio o rame sottostante.