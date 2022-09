Riciclo batterie, Redwood cerca siti in Europa

Riciclo batterie: Redwood Materials , l’azienda creata dal co-fondatore di Tesla JB Straubel, costruirà due stabilimenti in Europa. L’Italia? Furi dai giochi…

Riciclo batterie: Germania e Paesi nordici in pole position

Le locations saranno individuate con una serie di criteri, come la vicinanza a impianti di produzione in grado poi di utliizzare le batterie riciclate. E la disponibilità di incentivi, nazionali o locali. Ma non solo: Redwood esige anche disponibiltà di elettricità a basso costo da rinnovabili, dato che riciclare batterie è un lavoro ad alta intensità energetica. Per questo ha già escluso dalla sua short-list Francia e Polonia: la prima ricava la maggior parte dell’elettricità dal nucleare, la seconda dipende prevalentemente dal carbone. I media tedeschi sono convinti che almeno uno dei due investimenti si farà in Germania, Paese che soddisfa molti requisiti, con tanti produttori di auto affamati di batterie. Ma il costo dell’elettricità è più alto che in Svezia e Norvegia, che hanno entrambe abbondanti disponibilità di energia idroelettrica a basso costo. Ma, a loro volta, sono più distanti dal cuore della produzione automobilistica.

L’Italia? Ancora una volta non pervenuta

È probabile che alla fine un impianto si faccia in Germania e uno in Scandinavia, tra Svezia e Norvegia. Il sito tedesco Electrive scommette che un sito di Redwood si farà nel nord-est del Paese, tra Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania occidentale. Vicino alle fabbriche di diverse case auto tedesche e ai nuovi stabilimenti di Tesla a Grünhiede e alla fabbrica di batterie di CATL. O in alternativa in Sassonia, vicino a diversi impianti del Gruppo Volkswagen. Sono tutte zone con notevole produzione di energia eolica. Per ora Redwood ha aperto come avamposto un ufficio a Mannheim, Germania, da cui l’ex manager di BASF Dirk Demuth guida il programma europeo. E l’Italia? Non viene mai menzionata in questo tipo di istruttorie. Non ha grandi centri di produzione né di batterie né di auto elettriche, al di là della linea di montaggio della 500e a Mirafiori. E non si distingue certo per energia a basso costo, né produzione da rinnovabili. Un mondo a sé.