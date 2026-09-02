Riciclo batterie. Bello, ma è in perdita. Ecco come renderlo profittevole













Il riciclo delle batterie delle auto elettriche è ormai una tecnologia disponibile, ma in Europa continua a essere un’attività economicamente difficile. Secondo uno studio della HHL Leipzig Graduate School of Management, oggi il trattamento genera una perdita media di circa 1,90 euro per ogni kg di batteria. Tuttavia, intervenendo su progettazione, trasporti e automazione, il bilancio potrebbe diventare positivo.

Trasporto e smontaggio pesano sui conti

Recuperare litio, nichel, cobalto e altri materiali dalle batterie a fine vita è strategico per l’industria europea, che punta a ridurre la propria esposizione alle importazioni di materie prime. Il problema è però trasformare una tecnologia industrialmente disponibile in una filiera economicamente sostenibile.

Una delle principali voci di costo è il trasporto degli accumulatori usati. Le batterie vengono classificate come merci pericolose e questo comporta procedure e costi logistici sensibilmente superiori rispetto al trasporto convenzionale. Secondo lo studio realizzato nell’ambito del progetto europeo Safeloop, il trasferimento di una batteria può arrivare a costare mediamente 16 volte più di un normale trasporto merci.

Anche il disassemblaggio dei pacchi batteria incide pesantemente sull’economia del processo. Architetture differenti, sistemi di assemblaggio complessi e una limitata standardizzazione rendono ancora difficile automatizzare completamente le operazioni. A questo si aggiunge l’incertezza sul quantitativo e sul valore dei materiali effettivamente recuperabili.

Come abbattere i costi del riciclo

Secondo i ricercatori, una combinazione di interventi potrebbe però ridurre i costi complessivi di circa il 34%.

Una parte della soluzione potrebbe arrivare già dalla progettazione delle batterie, sviluppando pacchi più semplici da aprire e smontare quando arrivano al termine della loro vita automobilistica.

Un ruolo importante può essere svolto anche dall’automazione, insieme alla creazione di infrastrutture specializzate e a una maggiore standardizzazione delle procedure.

Ridurre le distanze tra raccolta e impianti di trattamento contribuirebbe inoltre a contenere il peso della logistica.

Nel modello economico analizzato da Safeloop, questi interventi potrebbero trasformare la perdita attuale di 1,90 euro/kg in un margine positivo, seppur molto contenuto, pari a circa 0,13 euro/kg.

La “second life” dell’accumulo energetico

Prima del riciclo vero e proprio esiste però un’altra possibilità: il riutilizzo delle batterie per applicazioni stazionarie. Un accumulatore che non offre più prestazioni sufficienti per un’auto può infatti conservare caratteristiche adeguate per sistemi di accumulo dell’energia.

È uno scenario particolarmente interessante per la transizione energetica e già in voga. Batterie provenienti da veicoli elettrici possono essere impiegate, per esempio, per accumulare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici e restituirla quando la produzione solare diminuisce.

Safeloop stima, ad esempio, che il riutilizzo di una batteria proveniente da un autobus elettrico per lo stoccaggio stazionario possa aumentare il suo valore complessivo del 64%. La “seconda vita”, tuttavia, non elimina il problema del riciclo finale: cambia piuttosto il momento in cui la batteria entra nella filiera del recupero dei materiali.

La sfida è costruire una filiera sostenibile

Il nodo più complesso è quindi economico e organizzativo. Il soggetto che sostiene il costo del riciclo non è necessariamente quello che beneficia del valore generato dalla seconda vita della batteria. Senza un meccanismo capace di distribuire correttamente costi e ricavi tra costruttori, operatori dei veicoli, aziende della seconda vita e riciclatori, la filiera rischia di rimanere fragile.

Per l’Europa il tema assume un peso crescente anche sul piano industriale. La normativa europea sulle batterie spinge infatti verso un maggiore utilizzo di materie prime riciclate nelle nuove batterie, aumentando progressivamente l’importanza del recupero dei materiali. Rendere economicamente sostenibile questo passaggio sarà decisivo per trasformare il principio dell’economia circolare in una realtà industriale su larga scala.