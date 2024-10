Riciclaggio batterie, la fabbrica Eramet non si fa

Riciclaggio batterie, la fabbrica del gruppo Eramet in Francia non si fa, almeno per ora. Troppe incertezze sul materiale da lavorare e sui successivi sbocchi.

Riciclaggio batterie: “Approvvigionamento e sbocchi, ancora troppa incertezza”

Il gruppo minerario francese Eramet sospende il progetto di realizzare nel nord della Francia uno stabilimento per il riciclaggio delle batterie di veicoli elettrici. Questo “in attesa di un modello economico solido e sostenibile in Europa“. Per le batterie e i loro componenti, vi sono oggi notevoli incertezze, sia sull’approvvigionamento delle materie prime, sia sugli sbocchi dei sali metallici derivanti dal riciclaggio, indica la società in una nota. “Restiamo pienamente convinti della necessita’ di sviluppare un’economia circolare per le materie prime critiche sul suolo europeo. Di cui il riciclo delle batterie a fine vita sarà un elemento chiave della futura catena del valore. Ma la realtà è che la catena del valore delle batterie elettriche in Europa vede un avvio molto difficile“, ha spiegato Christel Bories, n.1 del gruppo. “Dato il lento sviluppo delle fabbriche di batterie, non siamo in grado di garantire l’approvvigionamento di materie prime per alimentare lo stabilimento come previsto” ha aggiunto, citando i ritardi nei progetti di Northvolt e ACC.

Mercedes invece ci crede Inaugurato il suo impianto in Germania

La decisione di Eramet arriva a pochi giorni da una notizia di segno contrario. Mercedes ha inaugurato il primo impianto di riciclaggio delle batterie in Europa con un processo meccanico-idrometallurgico integrato. Il marchio della Stella è diventato così il primo costruttore automobilistico al mondo a chiudere il ciclo di riciclaggio delle batterie con un proprio impianto. La struttura si trova a Kuppenheim, nel sud della Germania. A differenza dei processi esistenti, il tasso di recupero previsto dall’impianto di riciclaggio meccanico-idrometallurgico è superiore al 96%. È possibile recuperare materie prime preziose e rare come litio, nichel e cobalto, in modo da poterle utilizzare nelle nuove batterie per i futuri veicoli elettrici Mercedes. Il partner tecnologico è Primobius, joint venture tra la società tedesca di ingegneria meccanica e impiantistica SMS e l’australiana Neometals, sviluppatrice di tecnologie di processo.