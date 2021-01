Richiamo Volkswagen e-Up in Germania per le batterie

Richiamo Volkswagen e-Up. In un numero limitato di esemplari della citycar elettrica verrà sostituita la batteria a causa del rischio di incendio.

Richiamo Volkswagen: rischio di incendio delle celle

Finora non si ha notizia di incidenti e l’azione è stata presa in via precauzionale, secondo quanto comunicato venerdì dall’azienda di Wolfsburg. L’autorità tedesca di vigilanza sulla sicurezza stradale, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), precisa che si tratta di 122 auto costruite lo scorso anno, tra cui 81 E-Up vendute in Germania. La KBA sta monitorando l’effettuazione del richiamo. Secondo la KBA, potrebbero verificarsi cortocircuiti o incendi “a causa di precedenti danni alle celle della batteria”. I veicolo interessati sono statti prodotti a maggio e giugno 2020. La Volkswagen che precisato che “in singoli casi non possiamo escludere la possibilità che le singole celle della batteria possano essere danneggiate durante una nuova ispezione manuale dei moduli. Di conseguenza, quando il veicolo è in funzione, può verificarsi un guasto di isolamento, che in rari casi può portare a un cortocircuito nel sistema della batteria“.

Intervento anche sui furgoni Mercedes EQV