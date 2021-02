Richiamo Tesla per i touch-screen: 135 mila tra Model S e X

Richiamo Tesla per circa 135.000 tra Model S e Model X a causa di problemi al touch-screen. L’intervento richiesto dall’Autorità Usa per la sicurezza stradale

Richiamo Tesla: il problema nella memoria

La decisione è stata presa dopo che la National Highway Traffic Safety Administration aveva sollecitato il richiamo il richiamo il mese scorso. La contestazione riguardava appunto il touch-screen, che può risultare difettoso a causa di mancanza di spazio di archiviazione nella memoria. Con ripercussioni su diverse funzionalità, come l’assistenza alla guida e l’uso degli indicatori di direzione e dello sbrinatore. Secondo l’Agenzia federale, il problema potrebbe riguardare circa 158.000 vetture (non solo Tesla), comprese le Model S costruite tra il 2012 e l’inizio del 2018 e le Model X tra il 2016 e l’inizio del 2018. In una lettera all’Agenzia federale, Tesla ha fatto presente di non essere d’accordo sul fatto che si tratti di un difetto nei veicoli, ma che procederà comunque con un richiamo. Questo per mettere fine all’indagine e fornire un servizio migliore ai clienti. “Non è possibile economicamente, se non tecnologicamente, pensare che queste componenti possano o debbano durare per l’intera vita del veicolo“, ha scritto Tesla.

I pericoli legati a malfunzionamento dello screen

Secondo le autorità, il problema può cominciare a manifestarsi dopo cinque o sei anni. Nella lettera di contestazione, inviata al vice-president legal affair di Tesla Al Prescott, si faceva presente che alcuni Model S e X erano dotati di un processore NVIDIA Tegra 3 con integrata una flash memory 8GB eMMC NAND. Parte di questa memoria è utilizzata ogni volta che l’auto si accende, ma l’hardware smette di funzionare quando la capacità massima di storage è raggiunta. Questo può causare sullo screen di bordo diversi malfunzionamenti, sia nel sistema delle telecamere, sia nel defrosting e nel defogging. E incidere anche sul corretto funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) compresi nell’Autopilot. Al momento non si ha notizia di interventi di questo tipo sulle auto vendute in Italia.

