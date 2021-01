Richiamo anche in Italia per le VW e-Up: picchi di tensione

Richiamo anche in Italia per le VW e-Up. L’intervento era stato annunciato Germania a a inizio anno, ora vengono convocati in officina i clienti italiani.

Richiamo per evitare “il sovraccarico della resistenza”

Le lettere sono arrivate in settimane ad alcuni proprietari della piccola elettrica tedesca. Si fa presente che “è stato accertato che su alcune vetture e-Up prodotte in un determinato periodo esiste la possibilità che in seguito a picchi di tensione si verifichi il sovraccarico di una resistenza nella centralina per il monitoriaggio moduli della batteria ad alto voltaggio”

La lettera, di cui sopra riproduciamo una parte, prosegue segnalando che “in caso di inconveniente, la modalità ready non può essere ripristinata. Il software della centralina per il monitoraggio dei moduli della batteria ad alto voltaggio deve essere riprogrammato“. Dalla lettera della Volkswagen si deduce che non si tratta di un intervento molto complesso, della durata di circa un’ora, ovviamente gratuito.

In Germania si era parlato di rischi di cortocircuito

Finora non si ha notizia di incidenti dovuti a questo problema: l’azione è stata presa in via precauzionale, secondo quanto comunicato a suo tempo dall’azienda di Wolfsburg. L’autorità tedesca di vigilanza sulla sicurezza stradale, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), aveva precisato che si trattava in tutto di 122 auto costruite lo scorso anno. Tra queste 81 E-Up vendute in Germania. Secondo la KBA, in assenza di intervento potrebbero verificarsi cortocircuiti o incendi “a causa di precedenti danni alle celle della batteria”.

I veicolo interessati sono statti prodotti a maggio e giugno 2020. La Volkswagen aveva ammesso che “in singoli casi non possiamo escludere la possibilità che le singole celle della batteria possano essere danneggiate durante una nuova ispezione manuale dei moduli. Di conseguenza, quando il veicolo è in funzione, può verificarsi un guasto di isolamento, che in rari casi può portare a un cortocircuito nel sistema della batteria“. Meglio intervenire.