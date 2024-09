Ricetta Draghi per energia meno cara: “Prezzi fissi, meno speculazione”

Nel suo piano per una nuova competitività dell’Europa, Mario Draghi ha spiegato la sua ricetta per abbassare il costo dell’energia elettrica: separare i prezzi del gas da quello delle energie pulite, più contratti a tariffa fissa per le aziende e per differenza e regole più severe contro la speculazione sui derivati energetici

E’ uno dei capitoli del Piano per il rilancio della competitività economica in Europa. O per evitare il suo declino, a seconda di come lo si voglia leggere. Difesa comune, transizione energetica/ambientale e innovazione al passo con Stati Uniti e Cina sono i capisaldi del documento presentato a Bruxelles da Mario Draghi.

Ma l’ex presidente della Banca centrale europea ha dedicato un passaggio importante anche alla sua ricetta per abbassare il prezzo dell’energia. Argomento sempre d’attualità dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. E che limita la competitività europea.

Primo: evitare le speculazioni finanziarie

Draghi è stato molto chiaro e non è la prima volta: l’Ue ha bisogno di regole più severe per la compravendita di derivati ​​energetici per limitare potenziali comportamenti speculativi e rafforzare la competitività dell’Unione.

L’ex premier sarà anche un liberista convinto, ma non quando la libertà di mercato diventa totale e mette in pericolo il futuro delle Nazioni o, in questo caso, dell’Europa. Perché per essere competitiva la Ue ha bisogno di disporre di energie a prezzi ragionevoli. Anche a costo di mettere dei limiti al mercato.

Per Draghi occorre separare il prezzo del gas da quello delle energie pulite (rinnovabili e nucleare)

Il secondo punto riguarda il ruolo del gas naturale. Per Draghi “il prezzo dell’elettricità prodotta dall’energia pulita, rinnovabile e nucleare, deve essere disaccoppiata dal prezzo del gas naturale“.

Secondo le regole in vigore in molti Paesi (tra cui l’Italia), la formazione del prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso è legato alle quotazioni del gas, utilizzato nelle centrali a ciclo combinato. Per Draghi non deve essere più così: lo sostiene, inascoltato, da quando era a Palazzo Chigi.

Ma come fare? Per esempio con “i contratti a lungo termine e i contratti per differenza”, estendendoli “progressivamente a tutti gli asset rinnovabili“, così da proteggere i consumatori dalla volatilità.

Per aumentare l’adozione dei contratti a lungo termine (detti Ppa, power purchase agreement) nel settore industriale, il rapporto raccomanda di sviluppare piattaforme di mercato per contrattare risorse e aggregare la domanda tra i operatori e i consumatori.

Il meccanismo dei contratti per differenza è usato in molte aste che assegnano capacità rinnovabile dove viene fissato un prezzo concordato per un certo numero di anni.

Come funzionano? Se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di esercizio concordato, il generatore riceve la differenza; se il prezzo di mercato è superiore al prezzo di esercizio, il produttore restituisce la differenza. In questo modo, si garantisce un rendimento all’operatore, ma si evitano gli eccessi che finirebbero per pesare sulle bollette.

“Per limitare i prezzi usare contratti per differenza o contratti a lungo termine per le aziende”

In parallelo, si legge ancora, nel documento presentato da Draghi “una componente fondamentale per ridurre i costi energetici per gli utenti finali è ridurre la tassazione sull’energia, che può essere raggiunta adottando un livello massimo comune di sovrattasse in tutta l’Ue“.

Un fronte su cui, viene ricordato, è richiesta “l’unanimità”, ma sul quale i Paesi potrebbero pensare a una “cooperazione” rafforzata tra governi che la pensano allo stesso modo”.

