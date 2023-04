Ricerca Enea: quanto invecchia la batteria d’accumulo

Ricerca Enea sull’invecchiamento delle batterie d’accumulo. E sul conseguente impatto sui costi di gestione di una colonnina dotata di fotovoltaico.

Ricerca Enea, esaminando 11 stazioni di ricarica

Il team di ricercatori ha calcolato, insieme all’Università di Cassino, l’invecchiamento dei sistemi di accumulo a batteria al litio nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. E il conseguente impatto sui costi di realizzazione e gestione di una colonnina stradale dotata di impianto fotovoltaico. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista open access Energies. E si basano sui dati raccolti per un anno in 11 stazioni di ricarica nell’area metropolitana di Barcellona, nell’ambito del progetto europeo sulla mobilità del futuro USER-CHI. “Abbiamo confrontato l’impatto sui costi operativi e di investimento con l’uso di due semplici modelli per l’invecchiamento di un pacco batterie“, spiega Natascia Andrenacci del Laboratorio ENEA Sistemi e tecnologie per la mobilità sostenibile. Un modello tiene conto solo della quantità di energia scambiata dalla batteria, l’altro considera anche la profondità di scarica. Implementando i due approcci nel sistema di gestione delle risorse della stazione, si ottengono risultati diversi.

Col fotovoltaico un degrado più rapido della batteria

“Da una parte il modello che tiene conto della profondità di scarica permette di sfruttare meglio l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, con relativo vantaggio economico”, prosegue Andrenacci “D’altra parte, questo porta a un degrado più rapido della batteria, che è un evidente svantaggio“. Ad esempio, se la batteria ha una durata di vita di 2.500 cicli completi, considerando la profondità di scarica nel modello di invecchiamento il sistema di accumulo arriva al 60% della sua capacità iniziale dopo 14 anni. Viceversa, se si considera il costo del degrado del sistema proporzionale all’energia scambiata, la batteria non raggiunge la condizione di fine vita per l’intero orizzonte di investimento di 15 anni. Nel primo caso è necessario acquistare un secondo pacco di batterie, annullando così il profitto ottenibile dal maggiore utilizzo dell’energia rinnovabile. “In questo modo dimostriamo come l’utilizzo di differenti modelli di calcolo per l’invecchiamento della batteria può influenzare e modificare in modo netto la determinazione dei reali flussi di energia. Con conseguenze dirette su utilizzo e durata del sistema di accumulo della ricarica“.

Ricerca Enea: come pianificare al meglio una stazione

E la scelta di quale modello implementare per gestire la batteria dipende da diversi fattori, tra cui il costo della batteria. Se il prezzo di acquisto è alto, risulta più conveniente il modello di utilizzo più conservativo per la batteria. Viceversa, se i prezzi di acquisto si abbattono (per incentivi, ad esempio), allora conviene sfruttare la batteria più intensamente. E si può quindi utilizzare il modello di gestione operativa più ‘aggressivo”, sottolinea la ricercatrice. L’uso sempre più diffuso di veicoli elettrici richiede, infatti, una corretta pianificazione delle infrastrutture di ricarica. Oltre all’identificazione della posizione ottimale, serve un dimensionamento accurato rispetto al fabbisogno energetico e alla gestione del flusso di potenza. In particolare, in presenza di una fonte di energia rinnovabile e di un sistema di storage, è sempre più importante identificare strategie per massimizzare l’uso di energia rinnovabile e dell’ ccumulo. Riducendo al minimo i costi di acquisto dalla rete.

