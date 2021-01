Riccione: ricaricava a sbafo nella presa del Comune

Riccione: ricaricava a sbafo in una presa elettrica del Comune. La cosa non è piaciuta alla Polizia Municipale: doppia multa al furbetto con l’ibrida plug-in.

Riccione: multa da 125 euro per piccoli di kWh

Quante volte abbiamo letto di dipendenti che utilizzavano il carburante in uso nelle loro aziende per rifornire di nascoso l’auto privata? Con l’elettrico l’operazione è ancora più semplice: non servono neanche tanica e imbuto, basta una presa di corrente. Ma magari è meglio farlo in modo un pò più discreto del proprietario di un’auto ibrida plug-in beccato dalla Polizia Locale di Riccione. Il furbetto aveva pensato bene di approfittare di un “quadro” di prese elettriche legate a un’utenza del Comune.

Peccato che gli allacci, di solito usati per i concerti estivi all’aperto, si trovino nella centralissima Piazza Roma, di fronte al mare e alla fine del famoso Viale Ceccarini. La ricarica è costata cara all’uomo: 125 euro di multa a fronte di un’operazione del valore di pochi euro. Le ibride plug-in, infatti, hanno batterie che non vanno oltre i 12-13 kWh e stiamo parlando al massimo di 4-5 euro di energia elettrica.

Il precedente dei Supercharger Tesla “impazziti”

Il tema della ricarica a sbafo nelle auto elettriche (o ibride plug-in) ricorre spesso nelle liti condominiali. Capita che uno o più residenti approfittino di utenze comuni per rifornire la loro auto elettriche, magari di notte e di nascosto. C’è poi un famoso precedente di ricarica a sbafo che riguarda i Supercharger, la rete privata installata da Tesla per i suoi clienti. Nel settembre scorso in Germania trapelò la notizia che, per un “baco” nel sistema di accreditamento, i Supercharger erano accessibili a ricaricare anche per modelli non autorizzati. Ovvero modelli non prodotti da Tesla.

Una società di noleggi, Nextmove, aveva messo in rete un video (qui sopra) per dimostrare che rifornivano gratis le e-Golf, le BMW i3, le Hyundai Kona, le Porsche Taycan e le Renault Zoe. Naturalmente si era trattato di una falla tecnologica temporanea: la Casa californiana è corsa ai ripari modificando i codici di sicurezza. E i Supercharger sono tornati accessibili solo a chi di dovere: scrocconi addio.

