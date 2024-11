Ricchi e inquinatori: i voli dei jet privati aumentati del 50% in quattro anni

I “ricchi” inquinano in proporzione alle loro possibilità economiche. Ma anche più di quanto sia inevitabile: secondo un recente studio, le emissioni di CO₂ generate dai jet privati sono aumentate del 50% negli ultimi quattro anni. Un aumento legato ai cambiamenti nelle abitudini: dopo la pandemia, i più ricchi hanno preferito spostarsi il meno possibile con voli di linea. Anche quando si recano a eventi pubblici dove magari si discute di transizione energetica, sostenibilità e cambiamenti climatici…

I dati si possono leggere nella ricerca appena pubblicata sulla rivista scientifica “open access” Communications Earth & Environment. Uno studio che si basa sull’analisi degli spostamenti di oltre 25.000 jet privati dal 2019 al 2023. In sostanza, emettono CO₂ su base annua a livelli centinaia di volte superiori all’impronta media di carbonio di un cittadino medio.

Sorprende la quantità di voli privati verso eventi internazionali. Ancora di più quando sono legati proprio alla sostenibilità, come i summit COP delle Nazioni Unite per il clima. Una contraddizione che emerge ancora di più se pensiamo che lo studio è stato presentato pochi giorni prima dell’avvio di COP29 in Azerbaigian.

I ricchi sostengono il boom dei jet privati “in totale disprezzo alle conseguenze sul clima”

L’aumento dell’uso di jet privati durante e dopo la pandemia è indicativo di un cambio di preferenze tra le persone con i redditi più elevati. Poteva, in qualche modo essere comprensibile durante la fase più severa dei lockdown. Ora è difficile sostenere che non sia una “ostentazione” di censo il fatto di optare per l’aviazione privata. Evitando le restrizioni del trasporto pubblico e mantenendo privacy e soprattutto le proprie comodità.

Stefan Gössling, autore principale dello studio e professore all’Università di Linneo in Svezia, ha sottolineato che l’utilizzo crescente di jet privati rappresenta un segnale di “totale disprezzo per il cambiamento climatico ai vertici della società”. Questo fenomeno, secondo Gössling, rischia di minare la credibilità delle politiche di riduzione delle emissioni: se “chi ha più risorse non è regolamentato e non dà l’esempio, sarà difficile sensibilizzare la popolazione a fare la propria parte“.

Il peso delle emissioni dei jet privati, dal World economico Forum alla COP28 ad Abu Dhabi

L’analisi ha coinvolto oltre 18 milioni di voli di circa 26.000 jet privati, per un totale di 15,6 milioni di tonnellate di CO₂ nel 2023. Si tratta di un incremento del 46% rispetto al 2019. Pari a circa l’1,8% delle emissioni dell’intero settore dell’aviazione commerciale. Eventi come la Coppa del Mondo in Qatar e il World Economic Forum in Svizzera hanno visto centinaia di voli privati. Mentre COP28 ne ha registrati quasi 300. I maggiori emettitori individuali hanno generato più di 500 volte la quantità di CO₂ rispetto all’impronta media di un individuo.

Il trasporto aereo rappresenta il 3% delle emissioni globali, ma l’aviazione privata gode di vantaggi fiscali che la rendono esente da tasse sul carburante in molte aree del mondo. Alcuni governi, come il Regno Unito, hanno introdotto nuove tasse sui voli privati, ma gli esperti del settore dubitano che queste misure avranno un impatto significativo.

Elon Musk usa i suoi jet privati anche per spostarsi di poche decine di chilometri in California

Il Financial Times ha citato – in un articolo dedicato allo studio – il parere di Felix Creutzig, ricercatore presso il Mercator Research Institute. Il quale ha sottolineato come le emissioni dei jet privati potrebbero essere il doppio o il triplo di quelle attuali. In particolare, se si considerano altri gas serra e non solo la CO₂. Creutzig e altri esperti chiedono normative più rigide per contenere le emissioni. Gli individui più facoltosi influenzano le tendenze, e le loro scelte possono avere un impatto profondo anche al di là delle emissioni personali.

Un esempio? La rivista Wired, in un articolo di qualche mese fa, ha ricordato come i due jet privati intestati a Elon Musk hanno volato per nel 2023 per 441 volte, decollando una media di 1,2 volte al giorno. Escluso un terzo jet privato legato a Musk, che ha compiuto 246 voli, perché intestato alla sua società spaziale SpaceX. Se sulle lunghe percorrenze ha anche un senso, va ricordato che Musk usa il jet privato anche per spostarsi di poche decine di chilometri nelle sue sedi in California.

