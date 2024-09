Ricarico più kWh di quel che l’auto contiene, possibile?

Ricarico più kWh di quel che contiene la batteria, possibile? A Massimo con la Zoe è accaduto questo: prelevarne 43 in un’auto con capacità di 41. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“La mia auto ha 88 mila km, mai un guasto…”

“Sono il felice possessore di una Renault Zoe acquistata usata due anni e mezzo fa. Al momento dell’acquisto l’auto aveva percorso circa 18 mila km e al momento il contachilometri ne segna circa 88 mila. Non si può certo dire che non l’abbia usata, ci sono andato perfino a Palermo partendo da Viterbo, città in cui risiedo. Mai un guasto, mai un problema, insomma un acquisto che rifarei anche domani. Logicamente sulle lunghe percorrenze c’è da mettere in conto le lunghe soste per la ricarica, ma con una buona pianificazione si può andare ovunque. Unico problema riscontrato è che in alcune regioni come Campania e Calabria le colonnine scarseggiano, a volte sono fuori servizio. E, specialmente in alcune zone campane, situate all’interno di parcheggi di attività commerciali che la notte vengono chiusi. Si rischia di fare viaggi a vuoto, perché sulle varie app vengono date per accessibili h24“.

“Ricarico più kWh dei 41 che contiene la mia Zoe, perché?”

“ Arrivo al dunque e affronto il vero motivo per cui scrivo. La mia è una Zoe ZE40 (41 kWh), con batteria quindi da 41kWh. È possibile che in fase di ricarica vengano immagazzinati più dei kWh dichiarati dalla casa? Chiedo questo perché alcuni giorni fa mi recavo a caricare presso una colonnina Enel X IT_BEC e al ritiro dell’auto con la batteria al 100% mi vedo recapitare una fattura per 43,17 kWh. C’è da precisare che sono arrivato alla stazione di ricarica e il computer di bordo mi segnalava un’autonomia di 14 km. È possibile che le batterie accumulino più kWh di quanti dichiarati? Una batteria da 41 kWh con ancora 14 km di percorrenza ha almeno 1 kWh al suo interno: quanta energia accumula veramente la batteria della Zoe 4.0? Ringrazio per il tempo che vorrete dedicarmi e mi complimento per il vostro lavoro “ . Massimo Erbetti

La dispersione in ricarica, questo è il problema