Ricarico ovunque, questa la forza della mia Tesla

Ricarico ovunque: dopo un viaggio di 6 mila km nell’Europa del Nord, Edoardo spiega qual’è la vera forza di Tesla. E perché rifornire anche all’estero è più facile, con una rete di Supercharger capillare e facile da usare. Ricordiamo che chi volesse raccontare la sua vita in elettrico, può scrivere a info@vaielettrico.it

Ricarico ovunque, un viaggio di 6 mila km me ne ha dato conferma “ S ono forse tra i primissimi italiani che hanno avuto un approccio al mondo delle elettriche, dopo avere provato molte ibride dal lontano 2004. Toyota Prius nel 2005, OpelAmpera plug-in e così via, fino ad arrivare alla attuale Tesla Model 3, che resta l’unica che non venderò mai. Mi sono chiesto: perché dopo aver posseduto due BMW i3 (rigorosamente Range extender), due Renault Zoe, una Hyundai Kona, una HyundaiIoniq 5, alla fine opto sempre per Tesla? Considerando che sono una persona molto ansiosa, Tesla è l’unica casa che permette una tranquillità a livello di viaggi e ricariche che ahimè gli altri marchi non offrono. E infatti vi scrivo per raccontarvi la mia prima esperienza per un viaggio molto lungo, in Irlanda via Francia del Nord. Ho scelto un viaggio all’estero per il gran numero di ricariche Tesla già disponibili, soprattutto in Francia. In Irlanda invece poche colonnine Tesla, ma molte ricariche oltre 150 kW “ .

Il software di Tesla è il mio salva-ansia

“ Il software di Tesla permette già dalla partenza di conoscere i punti esatti di ricarica e relativi tempi. E questo è davvero il mio “salva ansia“. Perché se è vero che anche le altre case permettono di vedere i tempi di ricarica prima di giungere alla colonnina, non potrai mai conoscere purtroppo i punti esatti dove fermarsi. E qui arriva il tasto dolente: i gestori generici di ricarica offrono ormai applicazioni di ultima generazione. Ma non vi è mai quella certezza che offre il marchio americano. Perlomeno in Italia ho sempre avuto esperienze negative, trovando colonnine occupate abusivamente, guaste (e non segnalate), pagamenti non sempre accettati e così via. Per Tesla nulla di tutto ciò. Sai dove vai, dove ti fermi, quanto ricarichi, quando spendi… il tutto con un’unica piattaforma “ .

Ricarico ovunque, anche se in Italia tra guasti e abusivi…

“ Il viaggio di circa 6.000 km è stato a dir poco fantastico. Senza contare che ora, rispetto a qualche anno fa, le soste di ricarica per me sono diventate una scusa per una pausa rilassante tra caffè, pranzi, cene o solo una bibita. L’educazione fuori Italia degli altri automobilisti è ben diversa rispetto a noi. Altro tasto dolente. In Irlanda, dove non vi sono ancora molte ricariche Tesla, le colonnine generiche non hanno mai presentato problemi. Mai un’occupazione abusiva, mai un guasto. Direi il top. Costo totale per il viaggio: circa 160 euro. Avessi avuto un’auto a gasolio poco assetata, avrei comunque speso il triplo. Ora forse, con la maturità del nostro paese (si spera), attendo di poter essere tranquillo e sereno anche per un viaggio in Italia. Per ora tuttavia non me la sento Complimenti per l’ottimo lavoro che svolgete”. Edoardo Rabascini

Facilità d’uso e senso di appartenza, le chiavi del successo

Risposta. L’abbiamo scritto in tempi non sospetti, in un articolo intitolato proprio: “La vera libidine di Tesla? I Supercharger“. Model 3 e Model Y sono ottime macchine, ma la ciliegina sulla torta è data da una rete di ricarica capillare, conveniente e facilissima da usare. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: Tesla ha introdotto la modalità plug&charge molto prima della concorrenza, rendendo superfluo l’uso di card o app, a volte fonte di complicazioni. È stato un investimento enorme, ripagato con gli interessi, creando in chi guida Tesla un senso di appartenenza che è un’altra delle chiavi del successo della marca. L’abbiamo scritto in tempi non sospetti, inintitolato proprio: “La vera libidine di Tesla? I Supercharger“.sono ottime macchine, ma la ciliegina sulla torta è data da una rete di ricarica capillare,da usare. Quest’ultimo aspetto non è da trascurare: Tesla ha introdotto la modalitàmolto prima della concorrenza, rendendo superfluo l’uso di card o app, a volte fonte di complicazioni. È stato un investimento enorme, ripagato con gli interessi, creando in chi guida Teslache è un’altra delle chiavi del successo della marca.

———————————————————————————————-

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —