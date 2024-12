Ricarico nel mio box, ma accidenti quanto spendo!

Ricarico nel mio box ma spendo come alle colonnine. E’ la scoperta di Ermanno che ha installato una wallbox nel suo posto auto, ubicato però in un edificio di nuova costruzione diverso dalla sua abitazione, quindi alimentato da un contatore non residenziale. Inviate domane e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Ricarico nel box, ma non è nell’edificio dove abito. E le bollette fanno paura…

“S “S costi di ricarica a casa ed alle colonnine. Ebbene io vorrei parlarvi del mio caso, del quale non ho letto molte volte nelle vostre rubriche, ma che secondo me riguarda tantissimi casi di persone che sono nella mia stessa situazione. i è parlato tanto di. Ebbene io vorrei parlarvi del mio caso, del quale non ho letto molte volte nelle vostre rubriche, ma che secondo me riguarda tantissimi casi di persone che sono nella mia stessa situazione.

La mia situazione è: vivo in appartamento in condominio degli anni 70 a circa 1 km dal centro di Bergamo città nel quale non ho box auto, ma ho acquistato un paio di anni fa un box vicinissimo a casa facente parte di altra unità immobiliare.

Avendo acquistato dal costruttore mentre ancora stavano ultimando i lavori, ho richiesto di poter installare wallbox , anche perchè era presente una canalina libera interrata del diametro maggiore rispetto a quella della luce della corrente tradizionale (1 canalina era occupata dal cavo luce-corrente mentre l’altra di dimensioni maggiori era libera). Difatti già alcuni proprietari di appartamenti l’avevano installata.

Così ho colto l’occasione di fare l’impianto con wallbox con mio contatore nuovo aggiuntivo SOLO per il box (sono riuscito ad usufruire del bonus wallbox l’anno scorso). E successivamente ad aprile ho acquistato una Hyundai Kona 64Kw usata da un privato di Milano con 55.000 km (avevo una Kia Ceed GPL che non potevo parcheggiare perchè il box si trova al piano -2 e quindi proibito ai GPL). Questi i motivi che mi hanno spinto all’elettrico , oltre che alla curiosità di questa nuova tecnologia. Mi trovo benissimo ed è fantastico poter ricaricare di notte e ripartire la mattina con l’auto.

La mia ultima bolletta? 115 euro per 192 kWh

Tantissime persone in città credo siano nella mia situazione, cioè di aver un box in palazzine diverse da dove risiedono e quindi molti, o per le autorizzazioni che devono passare per l’assemblea (nel mio caso ho chiesto al costruttore direttamente) o per il dover mettere altro POD oltre a quello dell’abitazione non si avvicinano al mondo elettrico.

Io ho fatto questa scelta, di avere altro POD e devo dire che pagare 2.5 volte in bolletta il costo effettivo della corrente mi sta lasciando perplesso sulla mia scelta (e sono tutte solamente tasse!). Ho allegato l’ultima bolletta dove potete notare che a fronte di un consumo di 192 kWh, tutti praticamente di notte quando ricarico in garage, e di una spesa di circa 50 euro tra PUN e spread (mi sembrano ottimi prezzi di fornitura energia) ne pagherò 115!

Ora ho tariffa “altri usi” e 6 Kw e bolletta mensile. Ho appena fatto richiesta per passare a 4.5 di fornitura (ricarico a 18-20 ampere quindi al massimo a 4.4kw) di modo che forse riuscirò a risparmiare 10-15 euro (spero) al mese.

Avete un consiglio per spendere il “giusto”?

Tuttavia vi ho scritto sia per condividere la mia esperienza, sia soprattutto per chiedere consiglio a voi ed ai vostri esperti (o anche a chi legge) e per sapere se sia possibile abbassare i costi di queste bollette.

Non ho tenuto il calcolo, ma credo di aver percorso circa 1500-1600 km quel mese (da questo mese sto segnando tutto quindi poi vi darò un dato più certo con le prossime bollette). Ma sta di fatto che mi girano…Spendere 115 euro al posto di 70-80, cosa che sarebbe accettabile se vi fossero altre tasse sul contatore.

Il fornitore che ho è Simecom di cui ho inviato la bolletta: potete girare le immagini a chiunque per valutazione , controllo e consigli. Mi hanno anche indicato il fornitore Revoluce, ma non sono sicuro che con la sua tipologia di contratto riuscirò realmente a spendere meno.

Esistono altre tipologie di contratti “diversi” dai classici attualmente?

Voglio dire che se effettivamente un domani si viaggerà in elettrico, tutti i box condominiali dovranno essere dotati di colonnine, e quindi chi come me avrà solo il box non collegato con un appartamento dovrà dotarsi di wallbox e quindi di altro POD. Io spero che nascano dei contratti tipo “abbonamento” o altro, specifici per chi ha solo il box. Come avviene ora a chi ha un contratto per box a 1.5 kw solo per avere la luce.

E per ultimo, vi chiedo : sono stato un pazzo a fare una scelta di questo tipo?

Io non voglio tornare indietro, il mio uso è l’ideale per l’elettrico: uso l’auto prevalentemente per tragitto casa lavoro (40 km giorno in città ed extraurbano ma c’è sempre traffico…), la uso nel weekend anche qui prevalentemente in città – paesi limitrofi -e di autostrada ne faccio poca, una o due volte l’anno per andare in vacanza.

Se avete consigli su fornitori di energia, tipologie di contratti, alternative con i vostri esperti sono ben felice di seguirli „ . Ermanno B .

Iva al 22%, oneri fissi e bassi consumi: non si scappa

Risposta- Caro Ermanno, posso solo dirle che mi trovo esattamente nella sua situazione: ho un garage in un edificio nuovo – un grande condominio con autorimessa interrata – diverso da quello di residenza. I due edifici sono talmente vicini che il garage è accatastato come “pertinenza” dell’abitazione. Tuttavia non è possibile collegarlo fisicamente con il POD di casa, e attualmente la corrente per l’alimentazione arriva dal contatore condominiale. Per installare la wallbox sarebbe necessario richiedere un nuovo POD dedicato, con un contratto “usi diversi dall’abitazione”. Il che, nel mio caso, presupporrebbe lavori nelle parti condominiali e quindi l’autorizzazione dell’assemblea. Si sa che calvario sia.

Al momento ho quindi deciso di soprassedere, proprio per le considerazioni che fa lei: il gioco non vale la candela. In garage la ricarica dell’auto mi costerebbe più o meno come a una colonnina pubblica. Nel contratto “usi diversi”, infatti, l’Iva sale dal 10 al 22% su tutta una serie di voci, alcune variabili, altre fisse. Inoltre le voci di spesa fisse si ammortizzano solo “spalmandole” su consumi molto superiori a quelli richiesti dalla carica notturna di un’auto elettrica.

Che fare dunque?

a) provi a chiedere a uno o più condomini di buona volontà, privi di garage ma intenzionati a passare all’auto elettrica, se sono disposti a condividere la sua wallbox, dividendovi le spese in base ai km percorsi e alle ricariche effettuate. In commercio può anche trovare wallbox ad uso plurimo che contabilizzano i prelievi di più utenti. Con prelievi raddoppiati o triplicati, il costo unitario del kWh rientrerebbe probabilmente nel range da lei ritenuto “tollerabile”.

b) Si informi da A2A che offre un contratto a pacchetto (fornitura di elettricità +ricarica pubblica). Potrebbe parzialmente recuperare l’altro costo delle ricariche in garage con forti sconti per le ricariche in mobilità, nei week end o in vacanza.

c) Il suo (e mio) problema è ben noto all‘Arera (autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) che ha in corso una revisione globale del sistema tariffario della e-mobility. E’ molto probabile che proponga una tariffa specifica per contratti dedicati alla sola ricarica domestica.

In proposito guardi questa video intervista all’ing. Emanuele Regalini della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia di Arera.

E come sempre facciamo appello alla comunità dei nostri lettori: chi ha altre idee aiuti Ermanno a risolvere il suo problema. Sarebbe un peccato se decidesse di tornare al termico.