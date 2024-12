Ricarico nei Supercharger a 0,46, perché gli altri…?

Ricarico nei Supercharger a 0,46 euro al kWh, perché gli altri gestori continuano ad applicare prezzi molto più alti? Non credi che regalino, scrive un lettore. Vaielettrico risponde. I vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Ricarico nei Supercharger… / Davanti ai prezzi della concorrenza perché le autorità e i consumatori non intervengono?

“Dopo 6 mesi dal felice acquisto di una Tesla Model Y e di quasi 20.000km percorsi volevo fare alcune considerazioni sulla mia esperienza. Ricarico quasi esclusivamente nel box di casa, il resto solo tramite Supercharger, che trovò un servizio di altissimo livello fornito dalla casa madre ad un costo di 0,46 €/kWh. Da quanto leggo, Tesla sta facendo molti utili da questo business, infatti apre continuamente siti nuovi. Perché tutti, dico tutti, i fornitori di energia che offrono servizi di ricarica non riescono a fare concorrenza a Tesla? Tutti praticano prezzi stratosferici al costo dell’energia di sette-otto volte il valore d’acquisto. Anche Tesla comprerà, non credo che abbia centrali di sua proprietà in Europa che gli forniscano energia a costi più bassi. Perciò mi viene una domanda: ma l’AGICOM, autorità garante del commercio e del mercato, non vede che queste aziende fanno cartello per praticare dei prezzi esorbitanti? Usufruendo inoltre di finanziamenti pubblici? Le associazioni consumatori cosa fanno?“.

Il risultato è che lo loro colonnine restano inutilizzate

“Tra l’altro questa pratica è totalmente fallimentaria, non carica nessuno alle loro colonnine almeno che non ne siano costretti. E non fanno comprare auto elettriche, perciò non incrementano clienti. Top manager alla Tavares che fanno perdere clienti alle loro aziende. Nel resto dell’Europa le macchine elettriche le vogliono e fanno di tutto per incrementare l’acquisto. In Italia, paese del sole, per mettere un impianto fotovoltaico devi piangere in cinese. Ultima cosa e poi chiudo: nel mio Comune vogliono fare una comunità energetica, però solo con impianti nuovi. Chi ha aderito al Superbonus non può aderire come produttore, ma solo come compratore. Vale a dire che per quattro-cinque anni non partirà un bel niente e i soldi che daranno al Comune verranno dispersi come sempre!!! Scusate lo sfogo““. Aurelio Mauro Bergomi

Ricarico nei Supercharger… / La giustificazione è: i clienti sono pochi, costretti a tariffe alte

Risposta. Comprendiamo lo sfogo, ma abbiamo qualche dubbio sul fatto che Tesla guadagni sui Supercharger. L’impressione è che i profitti vengano dalle auto e che la rete di ricarica sia (per il momento) un gigantesco ed azzeccato investimento a sostegno delle vendite. E che già un pareggio sarebbe un ottimo risultato. Resta il fatto che il confronto con i prezzi delle reti concorrenti è imbarazzante. È vero che per chi si serve dei Supercharger con auto non Tesla il prezzo al kWh finisce per essere leggermente superiore rispetto allo 0,46 citato. Ma siamo comunque lontani dagli 0,90 e più praticato dai principali network nazionali. Da dove arrivano questi prezzi? Enel X, per esempio, fa sapere che i prezzi restano alti perchè le colonnine sono poco utilizzate, rendendo impossibile rientrare degli investimenti con prezzi più bassi. Ma di auto elettriche se ne vendono poco anche perchè le ricariche costano troppo. Un cortocircuito da cui non si riesce a uscire, visto che le vendite di EV in Italia continuano a non decollare. A giudicare dai dati dei primi 11 mesi, anche quest’anno non raggiungeremo neppure le 70 mila immatricolazioni, poca roba rispetto al resto d’Europa.