Ricarico la mia Tesla Model 3 al 100% o meglio…?

Ricarico la mia Tesla Model 3 al 100% o è meglio restare nel range 20-80%? Gabriele fa spostamenti molto brevi in questo perioso ed è indeciso. Vaielettrico risponde. Riocordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Come ricarico la mia Tesla nuova per preservare le batterie? Faccio poca strada…

“Sono un vostro assiduo lettore, da circa un mese felicissimo proprietario di una nuova Tesla Model 3 Highland RWD. Che dire, auto fantastica, e ora che ho anche il caricatore mobile (sì, ho fatto questa scelta e vi spiego dopo il motivo), si abbattono drasticamente i costi per muoversi. Caricatore mobile poiché, ebbene sì, per questo periodo non ho grandi pretese. Motivo? Abito a 700 metri dal mio luogo di lavoro attuale. E qui sorge la mia domanda. Mi sono informato sulle migliori pratiche da effettuare per far venire meno il degrado delle batterie. Essendo (per i prossimi 6 mesi sicuro, poi si vedrà) il mio tragitto veramente corto, ha senso riscaldare l’abitacolo e di conseguenza la batteria, per un tragitto così corto? Se non riscaldo le batterie, avrà ripercussioni sull’eventuale degrado? So bene che Tesla raccomanda di caricare sempre al 100% (sulle LFP), ma questo solo per calibrare al meglio le batterie. Di norma il degrado maggiore avviene nello 0-20% e 80-100%. Quindi le mantengo sempre entro questo range, sia per viaggi lunghi (solo in partenza carico al massimo), sia per tratte molto piccole. Grazie mille per le vostre risposte!“. Gabriele Mombelli

L’ottimale sarebbe stare tra il 30 e il 60%

Risposta . Come spesso accade per le Model 3, abbiamo chiesto aiuto all’amico Guido Baccarini: “Tesla per le LFP dice di caricare almeno una volta alla settimana al 100%. Ma lo fa unicamente per una questione di calibrazione BMS, in quanto il voltaggio delle celle da carica massima a carica minima ha una variazione percentuale molto ridotta rispetto alle altre chimiche. È vero che le batterie LFP al 100% non si degradano quanto le altre, ma si degradano ugualmente. Così come è vero che mantenere la batteria molto scarica, diciamo inferiore al 20%, per molto tempo, le degrada. L’ottimale è stare tra il 30% e il 60% che per una RWD significa comunque 200 km di autonomia, sufficienti a coprire qualsiasi emergenza. Altra contropartita delle LFP è di non essere particolarmente prestazionali nei confronti del freddo, con temperatura inferiore ai 10° la frenata rigenerativa viene notevolmente ridimensionata. Io, per esempio , in questo momento sono al 20% e ci sono 10° esterni, ma non ho la frenata completa, ne manca un pezzettino, quando la batteria è molto carica.”

Come ricarico la mia Tesla…/ Ecco quando farlo completamente

“Il consiglio mio e di tanti altri utenti Tesla, è di mantenere la batteria tra il 30 e il 60%. Ma, almeno una volta ogni due o tre settimane, possibilmente prima di fare un viaggio lungo per non tenerla carica inutilmente, caricarla completamente. Questo serve al BMS. Non bisogna nemmeno spaventarsi per l’apparente perdita di capacità. Si tratta soltanto di un effetto temporaneo dovuto alla mancata calibrazione del BMS, che non comporta assolutamente niente. Se non che la macchina può sbagliare sottostimando la capacità complessiva della batteria e quindi tutti i calcoli conseguenti. Per rimettere a posto le cose, non appena torna una temperatura accettabile, si fanno tre o quattro cicli di carica da bassa percentuale a carica completa. Se il lettore lavora a 700 m. da casa , l’incidenza percentuale del riscaldamento sarà pari probabilmente ai due terzi del consumo. Infine due domande: se non piove e non fa freddo, vale la pena prendere l’auto? Su un tragitto del genere si usa il riscaldamento?”.