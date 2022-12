Ricarico con il caricatore mobile per 14-15 ore. Rischio?

“Buongiorno. Sono possessore di una VW ID4 PURE PERFORMANCE 52 KW. Ricarico sempre con il carichino in dotazione anche per 14 / 15 ore di seguito a seconda della percentuale di ricarica. Volevo rassicurarmi che ciò non comporti danni all’auto e quali problemi / anomalie potrebbero sorgere a riguardo. Preciso che la ricarica va fatta dal minimo 20% al massimo 80%. Grazie e scusate per il disturbo „ Giuseppe Costantini

RISPOSTA-La sua VW ID4 non rischia nulla. Se non di andare a fuoco assieme al suo garage, se l’impianto elettrico che alimenta il caricatore mobile non è stato adeguato al prolungato stess di una ricarica così prolungata.

In mancanza di informazioni più puntuali, che lei non ci dà (Che presa adotta? A quale spina si collega? In che condizioni è l’impianto elettrico del suo garage? E’ un garage condominiale o la pertinenza di una abitazione singola? A quale potenza ricarica la sua auto?) non possiamo che ripetere avvertenze generiche.