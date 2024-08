Ricarico a 3,4 kW: come posso velocizzare il rifornimento?

Ricaricare la sua Hyundai Kona a 3,4 kW in garage non basta a Paolo, che ci chiede come potrebbe aumentare la velocità del rifornimento, magari passando a un contratto di fornitura da 6 kW. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Vi seguo molto spesso sulla pagina FB ma non ho trovato questa discussione, anche se probabilmente esiste, e chiedo cortesemente una risposta:

Ho un contatore domestico con una fornitura di 3 KW, e carico la mia auto elettrica Hyundai Kona 64 ad una velocità di 3,4 KW/ora. Aumentando la potenza del contatore a 6 KW, potrei diminuire le ore di collegamento raggiungendo velocità più elevate di carica? O in alternativa quale soluzione potrei adottare per farlo?„ Paolo Menchetti

Perchè non accedere alla sperimentazione Arera?

Risposta- L’aumento della potenza contrattuale a 6 kW le consentirebbe di ricaricare nella metà del tempo, senza un oneroso aumento di spesa (250 euro una tantum per il nuovo contratto e circa 75 euro all’anno in più per il costo dell’energia). E la mette anche al riparo da da eventuali distacchi da sovraccarico.

Tuttavia può anche approfittare della sperimentazione Arera che le aumenta la potenza a 6 kW automaticamente e senza aggravio di costi negli orari notturni (dalle 23 alle 7) e nei giorni festivi.

Se anche i 6 kW non le bastassero, dovrebbe passare a una fornitura in trifase, acquistando una wallbox compatibile.

LEGGA QUI e guardi questa VIDEO intervista: Il futuro della ricarica, Arera lo immagina così

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –