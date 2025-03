Ricariche vandalizzate in A14, di Free to X

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ricariche vandalizzate in A14, nel tratto bolognese: la stazione è una Free to X, le colonnine danneggiate almeno 4, seconda la segnalazione di un lettore. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Ricariche vandalizzate in A14: “Hanno tagliato il cavo o strappato la spina in almeno 4 colonnine”

“Questa mattina mentre mi recavo a lla fiera Key Energy di Rimini ho deciso di fare pausa fisiologica e caffè a La Pioppa Ovest. Purtroppo almeno quattro colonnine sono state vandalizzate, con taglio del cavo o strappo della spina CCS. Ma quando metteremo magari la telecamera di sicurezza?“. Daniele Colombo

Le stazioni pullulano di telecamere, speriamo che li identifichino…

Risposta. Per la verità le stazioni di servizio autostradali, A14 compresa, sono piene di telecamere. Ergo: speriamo che i furbacchioni che hanno messo in atto questa sortita vengano identificati e denunciati. Purtroppo il biasimo di Daniele, che ringraziamo per la puntuale segnalazione, non è condiviso da tutti. Appena appaiono notizia come questa in rete spuntano commenti deliranti che grondano soddisfazione. Tutti al riparo di ipocriti pseudonimi, naturalmente.

Speriamo solo che Free to X e il fornitore della colonnina (Alpitronic) riescano a ripristinare celermente il servizio di ricarica. Evitandoci l’ennesima figuraccia agli occhi dei tanti turisti e uomini d’affari stranieri che transitano normalmente in A14 con la loro auto elettrica.