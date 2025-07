Ricariche usate da parcheggio a Milano, ma nessuno interviene

Ricariche usate da parcheggio a Milano, ci risiamo. Un lettore lamenta il mancato intervento della Polizia Locale, da lui sollecitata. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricariche usate da parcheggio: “Hi chiamato i vigili, perché non s’è visto nessuno”

“F elice possessore di una Citroen C5 Phev da quasi 2 anni, l’altra mattina p ho dovuto recarmi a Milano in via Cesare Battisti (area C). Ho prenotato una ricarica in via Conservatorio, a 500mt dal luogo dell’appuntamento. Ma quando arrivo, trovo lo stallo occupato da una Smart-termica parcheggiata senza avviso o permesso speciale sul parabrezza. Fortunatamente lo stallo vicino era libero ed il cavo (anche se per pochissimi cm) è arrivato alla presa più lontana.

Ho deciso di telefonare ai vigili per chiedere la rimozione del veicolo in sosta vietata….e qui la grande delusione. Dopo oltre 20 minuti, sono riuscito parlare con il comando della Polizia Locale. Dopo le domande di rito (registrazione del segnalante, mum. cel, auto etc.etc.), ho spiegato la situazione “illegale”. Risposta: LA RINGRAZIAMO PER LA SEGNALAZIONE,!!!. Null’altro: nessun impegno di rimozione. Dopo due ore l’auto era ancora lì . Beh, se proprio a Milano, capostipite della campagna pro-elettrico, il problema viene snobbato, credo sia ancora più complicato possedere e gestire un’auto elettrica. Molto, molto deluso “ . Giuseppe da Pavia.

Non è solo un malcostume milanese…

Risposta. Diciamo che in Italia, non solo a Milano, chi parcheggia nelle aree riservate alla ricarica ha ottime possibilità di farla franca. Le varie Polizie Locali sono impegnate su mille fronti e fra questi sanzionare chi occupa le colonnine non sembra certo una priorità. Eppure per chi ha bisogno di rifornire un veicolo elettrico la priorità c’è, eccome. E nessuno si sognerebbe di parcheggiare l’auto davanti alle pompe di un distributore di benzina, se non a rischio linciaggio. Purtroppo gli automobilisti elettrici vengono ancora considerati come figli di un Dio minore, un po’ viziatelli. E quindi poco tutelati.