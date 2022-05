Ricariche usate come parcheggi, solito vizietto

Ricariche usate come parcheggi, il vizietto dilaga. E puntuali ecco le segnalazioni dei lettori, frustrati nel vedere gli stalli occupati senza che nessuno intervenga.

Ricariche usate come parcheggi / Alta velocità Reggio Emilia (1)

“Metti in carica e salti sul treno”. Così salutavamo solo un mese fa la notizia che nel parcheggio del Terminal One della stazione Alta Velocità di Reggio Emilia sono stati installati 20 punti di ricarica. L’ideale per chi, lasciando l’auto nella Mediopadana (così si chiama lo scalo), può allacciare l’auto alla colonnina in AC di e-Mobility Italy, trovandola carica al ritorno. La tariffa è indipendente dal tempo in cui è rimasto in sosta e collegato il veicolo. Paghi la sosta nel parcheggio normalmente, in base al tempo di permanenza e, a parte, ti viene addebitato il costo per l’energia elettrica prelevata. Tutto bello e ben studiato, se non fosse per i soliti furbacchioni che se ne infischiano delle esigenze altrui e parcheggiano negli stalli con le loro auto a benzina o diesel. La foto ci è stata inviata da Luca Bottazzi, un lettore che ringraziamo.

— Leggi anche: parcheggiano nelle ricariche e ti insultano pure, parola di Manuela —

Ricariche usate come parcheggi: Verona (2)

Qui invece siamo a Verona, in via G.Da Monte. Beatrice Palmieri ci ha scritto lamentando che anche qui un’auto usa regolarmente lo stallo di ricarica come parcheggio. “Domenica 15 maggio ho chiamato i vigili: mi hanno chiesto se in quel momento mi serviva caricare. Risposi no, dicendo che il punto era un altro e che sono stufa di vedere veicoli che sostano senza alcun diritto. Ricordando che esiste anche un decreto legge! Mi sta passando la voglia di chiamare la Polizia municipale, per un motivo o per un altro, non risolvono mai in breve tempo, il problema“. In effetti sostare negli stalli è vietato e sarebbe giusto intervenire comunque. A meno che non si stabilisca anche le auto in sosta vietata vanno multate solo se altri hanno bisogno di parcheggiare. Confermiamo che sostare negli spazi per la ricarica è un’infrazione da sanzionare secondo il Codice della strada: “Il divieto di sosta, con relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica...Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”