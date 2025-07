Ricariche tutte occupate a Bellaria, il prezzo conta

Ricariche tutte occupate a Bellaria, in Romagna: segno che il prezzo conta! È quel che ci scrive un lettore cremonese, inviando una foto della stazione Electra. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricariche tutte occupate nella stazione Electra a 0,39

“S ono un vostro lettore e possessore di un’auto elettrica (una BMW iX1 eDrive 20) da febbraio. Questa mattina ho fatto un viaggio da Cremona a Bellaria (Rimini) e mi sono fermato al mio arrivo ad una colonnina HPC Electra. Per la prima volta ho trovato quattro colonnine tutte piene! Forse l’offerta a 0.39 euro/kwh funziona? Io di solito carico nel box di casa, ma questa offerta è ottima! Allego una fotografia. Vi leggo sempre, siete bravissimi! A presto! “ Francesco Pedrinazzi

Il prezzo non è tutto, ma fa tanto. E a 0,39 conviene più della benzina