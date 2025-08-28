Ricariche troppo lente e care in autostrada? Free to X replica

Ricariche troppo lente e care in autostrada? Francesco Galeppi, ci aveva girato copia del reclamo inviato a Free to X con posta certificata, dopo un viaggio da Udine a Molfetta. Ora la società risponde spiegando le sue ragioni.

Ricariche troppo lente? Ecco da cosa dipende la potenza erogata

“Ci dispiace apprendere che l’esperienza di ricarica nelle nostre stazioni non abbia soddisfatto le sue aspettative e ci scusiamo per i disagi che ciò le ha causato”, scrive Free To X. “Le stazioni citate (Gargano Est, Torre Fantine Est, Sangro Est, Esino Est, Po Est) sono effettivamente dotate di colonnine con una potenza nominale di 300 kW, e dunque con potenza effettiva fino a 300 kW. Questo significa che la potenza può arrivare difatti fino a 300 kW a seconda di alcuni aspetti. Tra questi:

le specifiche del sistema di ricarica del veicolo stesso;

stesso; lo stato di carica del veicolo durante la sessione di ricarica;

durante la sessione di ricarica; la temperatura del pacco batterie.

“I prezzi non variano sulla base dell’effettiva velocità di ogni ricarica”

“Le prestazioni della nostra rete di ricarica sono costantemente monitorate dalla nostra Control Room“, scrive ancora la società. “In aggiunta, a seguito della Sua segnalazione, abbiamo analizzato le sessioni di ricarica del 3 agosto sulle stazioni Free To X della tratta Molfetta-Udine. Da tali verifiche non è emersa alcuna anomalia sulla potenza erogabile. Sia in presenza di un solo veicolo, sia in presenza di due veicoli in contemporanea sulla stessa colonnina, rilevando inoltre diversi casi di erogazione alla massima potenza consentita dal veicolo. Cogliamo l’occasione per rappresentare che i prezzi applicati da Free To X ai Mobility Service Provider o – in caso di utilizzo del sistema di pagamento con carta di credito/debito – direttamente agli e-driver, si differenziano in funzione della tecnologia e quindi della potenza disponibile (es. alta o bassa potenza). E non variano sulla base dell’effettiva velocità con cui viene effettuata ogni singola ricarica.