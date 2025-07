Ricariche Spark Alliance, altro passo avanti

Ricariche Spark Alliance: fa un altro passo avanti la partnership tra Atlante, Electra, Fastned e Ionity.

Ricariche Spark Alliance in 25 Paesi ora visibili sulle 4 app

A partire da questo mese, le stazioni della Spark Alliance saranno integrate e visibili nelle app proprietarie delle quattro aziende aderenti. Con un totale di 1.700 siti in tutta Europa, come mostra la mappa qui sopra. “Questa prima fase renderà semplice e immediato trovare una stazione appartenente alla Spark Alliance durante i viaggi offrendo sicurezza ai conducenti in vista delle vacanze estive“, spiegano i 4 fondatori. Il rilascio delle funzionalità proseguirà per fasi con aggiornamenti progressivi. Promettendo di arrivare a “una rete di ricarica realmente unificata, affidabile e pronta per il futuro“. Fondata nell’aprile 2025, la Spark Alliance riunisce quattro operatori di ricarica indipendenti, accomunati dall’avers stazioni alimentate al 100% da energia rinnovabile. “Con il progredire dell’integrazione, gli utenti potranno avviare e pagare la ricarica in uno qualsiasi dei 1.700 siti con oltre 11.000 punti di ricarica in più di 25 Paesi direttamente dall’app che preferiscono. Senza bisogno di nuove registrazioni o download aggiuntivi“, spiegano i partner.

Fondamentale la massima trasparenza sui prezzi

L’esperienza d’uso evolverà poi gradualmente, man mano che l’integrazione tecnica si perfezionerà. L’obbiettivo dei quattro partner è “rendere i viaggi elettrici in Europa più semplici che mai, sia per gli spostamenti quotidiani che per i viaggi di lavoro o le vacanze“. Nella nota in cui si annuncia l’ulteriore passo avanti dell’alleanza a quattro non si fa riferimento alle tariffe di interoperabilità tra un partner e l’altro. Ovvero quel che si paga con la app di uno degli aderenti nelle colonnine degli altri membri dell’alleanza. È chiaro che non è facile dare un quadro sintetico, visto che le tariffe variano da Paese e Paese (25 in tutto). La trasparenza sui costi (con relativo giudizio sulla convenienza) resta comunque un elemento fondamentale per chi viaggia. Atlante, Electra, Fastned e Ionity ne dovranno tener conto.

– Leggi anche: le app più convenienti per ricaricare