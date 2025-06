Ricariche sotto accusa, come cambiare? Sentiamo i tedeschi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ricariche sotto accusa, troppo costose, complicate e poco trasparenti, secondo un campione di 1722 automobilisti elettrici tedeschi. USCALE Charging Study Quartet ha chiesto loro che cosa non va e soprattutto come migliorare. Ne esce una diagnosi ineressante anche per noi italiani: i risultati riassunti in 4 punti.

Ricariche sotto accusa: costano troppo e il cliente all’80% è infedele

1. Elevata propensione a cambiare fornitore: la fidelizzazione dei clienti è molto bassa I conducenti di veicoli elettrici utilizzano in media circa tre diverse app di ricarica. Oltre l’80% degli utenti pensa regolarmente o occasionalmente di cambiare fornitore. Questo dato dimostra che chi vuole fidelizzare i clienti deve offrire più dellasemplice elettricità.

2. Il prezzo non è tutto: I prezzi di ricarica svolgono un ruolo importante per i pionieri dell’elettromobilità, mentre coloro che guidano EV solo da uno o due anni prestano meno attenzione al costo. Si aspettano prestazioni. Questo apre la strada a tariffe con valore aggiunto, ad esempio tariffe variabili, bonus e offerte combinate.

Molto interesse per le offerte congiunte ricarica+contratto luce a casa

3. Piani e bonus di abbonamento. Non hanno più il successo di un tempo, dato che un terzo degli intervistati si dice non interessato a queste formule con tariffe-base. Resto però un 15% che apprezza molto ancora molto i piani di abbonamento, anche se le formule andrebbero aggiornate e ridisegnate sulla base dell’esperienza di questi anni, dato che i gestori ne ricavano comunque un reddito certo e prevedibile. Maggiore interesse c’è per i programmi di bonus, facilmente progettabili, con premialità al raggiungimento di certe soglie.

4. Cross-selling con l’elettricità domestica: cè un tipo di offerta ingiustamente sottovalutato quello di offrire un contratto unico tra ricarica pubblica e a domicilio. Gli automobilisti di veicoli elettrici sono molto aperti a modelli e strutture tariffarie alternativi. Due terzi degli intervistati ritiene sensata questa combinazione o ha già sottoscritto un abbonamento a entrambe le soluzioni con lo stesso fornitore.