Ricariche Smatrics EnBW 400kW a Trezzo sull’Adda e Gruaro

Ricariche Smatrics EnBW da 400kW a Trezzo sull’Adda e Gruaro. Il principale operatore austriaco all’attacco dell’Italia con 32 nuove colonnine.

Ricariche Smatrics EnBW: 16 colonnine ultra-fast in ogni stazione

La comunicazione per ora è rivolta soprattutto agli automobilisti in arrivo da Austria e Germania. E parla di “parchi di ricarica come complemento ideale per esperienze di viaggio transfrontaliere a Venezia, Milano e sul Lago di Garda”. E di “hotspot per le vacanze ora facilmente raggiungibili con l’auto elettrica”. Ma è chiaro che investimenti del genere non si possono reggere solo con chi arriva dal Nord. E rappresentano un altro assaggio dell’attacco al mercato italiano. La stazione di Trezzo sull’Adda si trova sulla A4 Torino-Trieste, nel tratto che attraversa l’area metropolitana di Milano. Gruaro fa parte invece della città metropolitana di Venezia ed è allo svincolo autostradale tra l’A4 e l’A28 Portogruaro-Conegliano. Entrambe le stazioni dispongono ciascuna di 16 punti di ricarica ultraveloci parzialmente coperti. A seconda del tipo, i veicoli possono caricare fino a 400 kW di potenza in 15 minuti, per un’autonomia di 400 km sui caricabatterie ultraveloci.

Prezzi aggiornalti ogni giorni e visibili nelle stazioni

Entrambe le sedi dispongono di pannelli di visualizzazione con prezzi ad hoc, aggiornati quotidianamente. Un esempio di trasparenza già comune ad altre reti di ricarica. La speranza, naturalmente, è che si tratti di prezzi concorrenziali, contribuendo a creare un vero mercato Le postazioni sono senza barriere, progettate in modo extra-large. A Gruaro è disponibile anche un’area di carico separata per veicoli con rimorchio o rimorchi. Entrambi gli hub sono progettati in modo tale che, se necessario, possano essere facilmente ampliati con ulteriori ricariche in futuro. E confermano un trend ormai consolidato: gli operatori stranieri scelgono il Nord Italia per le loro installazioni. Qui la presenza di auto elettriche è molto più consistente e la rete è ormai al livello dei Paesi europei più attrezzati. Al Sud c’è ancora molto lavoro da fare.