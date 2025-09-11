Ricariche sempre più rapide: anche Xpeng…

Ricariche sempre più rapide: al Salone di Monaco ha impressionato la nuova BMW iX3 con i suoi 400 km di potenza di picco (e 805 km di autonomia). Ma anche i cinesi non scherzano: la XPeng G6, per esempio…

Ricariche sempre più rapide: l’auto cinese in 9 minuti dal 20 al 75%

È la stessa stampa tedesca a dar conto della velocità di ricarica del costruttore cinese. Non solo per il picco, ma anche e soprattutto per la media di potenza, dato ancor più importante. Ecco quel che scrive su LinkedIn un noto giornalista, Armin Gramsuck: “È impressionante con quale potenza il nuovo XPeng G6 succhia la potenza dalla colonna .. Parco di ricarica Ionity a Parsdorf, 20 km da Monaco: in soli 9 minuti, la versione aggiornata del SUV riesce a riempire la batteria dal 20 al 75 % durante il test. 325 kW di potenza di ricarica al picco, più di 300 in media: sono più di 250 km freschi. Solo poche auto elettriche riescono a tenere il passo. Questi eccezionali valori di ricarica, l’autonomia fino a 570 km, l’enorme potenza, fino a 350 kW, pari a 476 CV, e gli interni di alta qualità fanno del G6 un’alternativa molto interessante. In un segmento altamente competitivo“. Anche per il prezzo, da 43.670 euro.

Stazione Iberdrola da mille kW in Portogallo (con colonnine da 600)

Ad auto che caricano a potenze sempre più elevate, fanno eco colonnine sempre più veloci. Iberdrola, con BP Pulse, rivendica il primato di essere il primo operatore ad avere installato una stazione da mille kW in Europa. Si trova in un’area di servizio BP in Portogallo, sull’autosttrada A33 Seixal/Sesimbra. “La potenza immediata di cui possono fruite i clienti è di 600 kW per punto di ricarica, con gestione intelligente in incrementi di 62,5 kW“, si legge nel post. “Possibilità di ricaricare 4 veicoli contemporaneamente con un’efficienza ottimizzata“. Nei giorni scorsi al Salone di Monaco anche la Mercedes ha annunciato che intende montare i caricatori da mille KW, forniti dalla Alpitronic di Bolzano, nells sue stazioni di ricarica.