











Ricariche Renexia e Atlante in A24 e A25, le autostrade che da Roma portano all’Abruzzo. Ogni sito dotato di sistema di accumulo.

Ricariche Renexia e Atlante: ecco dove sono collocate

Renexia Recharge è una società del Gruppo abruzzese Toto, specializzata in mobilità sostenibile e gestore delle due autostrade. Con Atlante ha sviluppato un progetto congiunto che consolida la presenza di entrambe le realtà su un corridoio strategico per il Centro Italia. L’iniziativa ha portato all’installazione di 20 punti di ricarica fast e ultra‑fast in tre Aree di Servizio strategiche sull’autostrada A24: 1) Civita Sud, appena superato il confine tra Lazio e Abruzzo per chi proviene da Roma. 2) Civita Nord per chi percorre l’autostrada nel senso opposto, 3) Valle Aterno Ovest, vicino alla principale uscita autostradale per L’Aquila. Nei prossimi mesi è prevista l’attivazione di ulteriori 8 punti di ricarica in un’altra Area di Servizio sull’autostrada A25, ampliando ulteriormente la copertura lungo un’arteria strategica per la mobilità del Centro Italia.

Potenza max 100 kW per ora, poi si arriverà a 360

In questa prima fase è già attiva la ricarica fast, fino a 100kW. Con l’entrata in funzione dei sistemi di accumulo, le stazioni potranno erogare una potenza fino a 360kW (ultra‑fast). Ogni sito sarà infatti equipaggiato con EnergyArk, il sistema di accumulo di energia sviluppato dalla capogruppo di Atlante, TCC Group Holdings. Sistema progettato per ottimizzare i flussi di energia e contribuendo a ridurre l’impatto sulla rete elettrica. Tutti gli impianti sono stati progettati per crescere e potenziarsi progressivamente in linea con l’evoluzione della domanda”, spiega Riccardo Toto, dg di Renexia . Con questa iniziativa Atlante amplia il presidio sulla rete autostradale, dove è già presente con 17 stazioni, tra operative, in fase di attivazione e costruzione. Lungo direttrici strategiche quali la A1 (Milano–Napoli), A13 (Bologna–Padova), A14 (Adriatica), A23 (Palmanova–Tarvisio), A26 (Genova–Gravellona Toce) e A27 (Venezia–Belluno). Oltre che sulla Tangenziale di Milano (A50 e A51).