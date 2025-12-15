Ricariche Powy a Madonna di Campiglio e Pinzolo: la stagione invernale entra nel vivo e anche la rete di rifornimenti si prepara a rispondere.

Powy, società che sviluppa e gestisce la principale rete indipendente italiana, ha stretto un accordo con il Comune di Pinzolo. Portando la ricarica elettrica nelle Dolomiti di Brenta, a Madonna di Campiglio e Pinzolo. A Campiglio, una delle destinazioni alpine più frequentate, sono attivi due punti di ricarica Powy in corrente continua in Viale Dolomiti di Brenta. A Pinzolo, due ulteriori punti di ricarica sono presenti in Via Roma, angolo Viale Vittorio Veneto. Entrambe sono collocate in zone facilmente raggiungibili sia dai residenti che dai visitatori. Inoltre, le due stazioni sono dotate di strumenti di rilevamento dell’occupazione degli stalli e di eventuali soste abusive, che saranno sanzionate. Un ulteriore punto di ricarica CC verrà realizzato al termine della stagione invernale a Madonna di Campiglio, in Piazza Brenta Alta.

E a Cortina con le Olimpiadi alle porte la situazione com’è?

Com’è invece la situazione nel comprensorio di Cortina, a 50 giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali? Alcuni lettori ci hanno scritto sollevando preoccupazioni sulla rete di ricarica locale, considerata insufficiente. Di dotare la località ampezzana di una rete di colonnine all’altezza della situazione si parla già dal gennaio 2018. Fu in quella data che Audi e Enel X firmarono un accordo, legato anche a una sponsorizzazione i coincidenza con il lancio della e-Tron. Ora è previsto l’arrivo di centinaia di migliaia di visitatori, parte in auto, in particolare da tutti i Paesi dell’arco Alpino. Facciamo dunque un appello a chi frequenta abitualmente Cortina a darci un quadro aggiornato della situazione, al di là di quel che si trova sulle app. C’è una rete funzionante e all’altezza di un evento del genere?