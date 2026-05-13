





Ricariche Plenitude per Aldi Italia: si conferma la tendenza ad installare le colonnine nei luoghi più frequentati, come appunto i supermercati.

Ricariche Plenitude da Aldi: piano per attrezzare 100 negozi

La società del gruppo Eni prosegue nel piano di sviluppo della rete di ricarica, ultimamente concentrato anche in Francia, Germania e Austria e Svizzera. Le prime colonnine, riferisce una nota, sono state attivate nei parcheggi dei negozi Aldi di Gemona del Friuli (Udine), Rovereto via del Brennero (Trento) e Camposampiero (Padova). L’accordo pluriennale con Aldi Italia, che fa parte della multinazionale tedesca del settore discount, prevede l’installazione di colonnine di diverse tipologie e potenze. Con l’obiettivo di raggiungere una presenza complessiva in oltre 100 negozi Aldi. Con l’intesa, clienti, dipendenti e fornitori di Aldi, spiega una nota di Eni Group, , potranno ricaricare i propri veicoli grazie a colonnine alimentate da energia certificata. Questo tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Martini: “Esperienza di ricarica semplice”. La tariffe

Spiega Paolo Martini, head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e amministratore Delegato di Plenitude On The Road: “Siamo lieti di mettere a disposizione di Aldi le nostre soluzioni e i nostri servizi, tecnologicamente avanzati e in continua espansione. Offrendo a clienti, dipendenti e fornitori un’esperienza di ricarica semplice e confortevole. Il nostro obiettivo è di essere il miglior alleato di famiglie e imprese nella transizione energetica e questo accordo ne è una concreta testimonianza”. Il comunicato non fa cenno ai prezzi di ricarica. Secondo gli utlimi rilevamenti di Adiconsum e TariffeEV, relative al mese di marzo, le tariffe Plenitude partono da 0,65 euro/kWh per le ricariche lente in AC, fino a 22 kW. Le Fast fino a 150 kW costano invece 0,85-0,90, mentre le HPC oltre 150 kW sono a 0,95.