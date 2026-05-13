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il13 Maggio 2026
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Ricariche Plenitude per Aldi

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Ricariche Plenitude per Aldi Italia: si conferma la tendenza ad installare le colonnine nei luoghi più frequentati, come appunto i supermercati.

Ricariche Plenitude da Aldi: piano per attrezzare 100 negozi

ricariche Plenitude per Aldi
(Immagini tratte dal sito ufficiale Eni Plenitude).

La società del gruppo Eni  prosegue nel piano di sviluppo della rete di ricarica, ultimamente concentrato anche in Francia, Germania e Austria e Svizzera. Le prime colonnine, riferisce una nota, sono state attivate nei parcheggi dei negozi  Aldi di Gemona del Friuli (Udine), Rovereto via del Brennero (Trento) e Camposampiero (Padova). L’accordo pluriennale con Aldi Italia, che fa parte della multinazionale tedesca del settore discount, prevede l’installazione di colonnine di diverse tipologie e potenze. Con l’obiettivo di raggiungere una presenza complessiva in oltre 100 negozi Aldi. Con l’intesa, clienti, dipendenti e fornitori di Aldi, spiega una nota di Eni Group, , potranno ricaricare i propri veicoli grazie a colonnine alimentate da energia certificata. Questo tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Martini: “Esperienza di ricarica semplice”. La tariffe

Spiega Paolo Martini, head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e amministratore Delegato di Plenitude On The Road: “Siamo lieti di mettere a disposizione di Aldi le nostre soluzioni e i nostri servizi, tecnologicamente avanzati e in continua espansione. Offrendo a clienti, dipendenti e fornitori un’esperienza di ricarica semplice e confortevole. Il nostro obiettivo è di essere il miglior alleato di famiglie e imprese nella transizione energetica e questo accordo ne è una concreta testimonianza”. Il comunicato non fa cenno ai prezzi di ricarica. Secondo gli utlimi rilevamenti di Adiconsum e TariffeEV, relative al mese di marzo, le tariffe Plenitude partono da 0,65 euro/kWh per le ricariche lente in AC, fino a 22 kW. Le Fast fino a 150 kW costano invece 0,85-0,90, mentre le HPC oltre 150 kW sono a 0,95.

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