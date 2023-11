Ricariche più semplici: ABB compra Vourity

Ricariche più semplici: è quel che chiedono gli automobilisti elettrici, stanchi di app e card. Ora ABB, uno dei maggiori produttori di colonnine, acquista Voutity.

Ricariche più semplici con carte di credito e da mobile

Vourity è una start-up svedese con pluripremiata tecnologia basata su cloud per il pagamento della ricarica dei veicoli elettrici. La sua tecnologia, assicura ABB, “consente un pagamento rapido e sicuro, utilizzando un’ampia varietà di opzioni, tra cui carte di credito, pagamento mobile e tag RFID. La soluzione basata su cloud di Vourity può essere gestita tramite una stazione di pagamento o integrata direttamente nella stazione di ricarica“. Insomma, fornire colonnine non basta più. Occorre aggiungere il know-how per semplificare i pagamenti e competere con una tecnologia di facile uso come il plug& charge, adottato per prima da Tesla. ABB spiega che l’acquisizione le porterà anche importanti competenze tecniche. Con il team di esperti Android e fintech di Vourity che svolgerà un ruolo importante nello sviluppo dell’area chiave dei pagamenti. r

“Colonnine facili da usare per servire meglio i clienti”

“Ciò che ci ha colpito di più della tecnologia di Vourity è quanto sia semplice e facile da usare ed è ciò a cui aspiriamo nei nostri sistemi. Quindi è una soluzione strategica perfetta per la mobilità elettrica di ABB“, spiega Daniel Alarcon-Rubio, Chief Digital Officer di ABB E-mobility. “L’aggiunta sia del personale che della tecnologia di Vourity migliorerà e accelererà fortemente lo sviluppo dei nostri sistemi e ci consentirà di servire meglio i clienti”. Aggiunge Hans Nottehed, co-fondatore e CEO di Vourity. “Il nostro obiettivo è sempre stato di offrire al cliente un’esperienza senza soluzione di continuità nel punto di pagamento. Mentre passiamo dalla fase di avvio alla commercializzazione, siamo fiduciosi che come parte di ABB saremo in grado di aumentare la capacità di fornire questa esperienza su larga scala. Continuando a sviluppare e migliorare la nostra tecnologia”.

