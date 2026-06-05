Ricariche più lunghe dei rifornimenti? Non è vero…







Ricariche più lunghe dei rifornimenti di benzina? Non è vero, secondo il resoconto di Marco, almeno per chi ha la possibilità di farlo a casa…

“Nel 2025 ho fatto 33 mila km e le soste…”

“Sull’elettrico girano tante bugie. Le batterie bisogna buttarle dopo 2-5 anni, in autostrada nel traffico sei costretto a spegnere il condizionatore, si incendiano spesso ecc, ecc. E c’è un dato di fatto che spesso viene contestato a noi automobilistici elettrici: i tempi per ricaricare. Quante volte ci siamo sentiti dire che in autostrada l’automobilista termico impiega solo 5 minuti contro i 25 di un elettrico? E che facciamo più soste di rifornimento per la limitata capacità delle batterie? È un’altra super menzogna sull’elettrico. Si considerano solo i viaggi in autostrada, dove effettivamente il termico impiega meno, ma in tutte le altre circostanze è davvero cosi? Prendiamo chi, come me, può caricare a casa. Impiego meno tempo che a fare rifornimento di carburante, nel corso di un anno. Nel 2025 ho percorso 33 mila km, di cui 20 mila nel raggio di 150 km da casa. Il 60% delle volte ho caricato a casa, il restante 40% nelle ricariche pubbliche. Per caricare in autostrada, è vero, impiego 25 minuti nei lunghi viaggi, ma quante volte li faccio? Al massimo 2-3 volte l’anno, le restanti volte ricarico a casa, o al supermercato mentre faccio la spesa”.

Ricariche più lunghe? “Macché, un’ora e 10 minuti in meno…”

“A casa il tempo per inserire e togliere la presa è di 1 misero minuto. Mentre con un auto termica non solo perdo 5 minuti per rifornire, devo considerare che spesso la stazione di servizio non si trova vicino casa. E perdo altri 5 minuti per raggiungerla. Carico in media 3 volte a settimana, praticamente impiego 3 minuti contro i 10 a settimana per fare rifornimento. 49 settimane su 52 l’anno carico a casa, le altre 2-3 volte, per viaggi lunghi, in autostrada. Con una termica sono 10 minuti a settimana per 52 settimane: 520 minuti, pari a 8 ore e 40 minuti l’anno. Con l’elettrica, invece, in 49 settimane spendo 147 minuti in un anno solamente, perché lo faccio a casa quando la macchina in ogni caso rimarrebbe parcheggiata. Le altre 3 settimane l’anno facendo 1.000 km a settimana in autostrada con 4 soste di ricarica ogni 1000 km sono 300 minuti. Aggiungendo il tempo speso a casa sono 447 minuti, pari a 7 ore e 27 minuti. Un’ora e 10 minuti in meno rispetto a un’auto termica in un anno”. Marco Di Paola