Ricariche ok in autostrada? Non sulla Firenze-Bologna…

Ricariche ok in autostrada con Free to X? Non proprio secondo Sandro, un lettore in viaggio da Firenze a Milano: qualche problema lui lo lamenta. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricariche ok in autostrada? Io sono dovuto uscire a Sasso Marconi per rifornire…

“H o letto con interesse il vostro articolo sul matrimonio tra Free to X e Renault. Riferite che per Free to X è finita la prima fase (mettere le colonnine in autostrada) e inizia la seconda ( piazzarne altre fuori autostrada). Io ho qualche dubbio sul fatto che la prima fase sia effettivamente giunta a compimento. Esempio che mi riguarda direttamente: ieri sono partito da Firenze diretto a Milano, con l’idea di fare una sosta in autogrill e ricaricare mentre mangiavo un boccone e facevo un paio di telefonate. Confidando su quel che voi stessi avete riportato, ovvero che c’è una Free to X almeno ogni 50 km. Errore: non c’è nulla sulla Variante di Valico e e anche per Cantagallo le app davano colonnine in manutenzione. Ergo: a Sasso Marconi sono dovuto uscire dall’autostrada e ricaricare in una Enel X da 50 kW, vicino a un parco. Restando in autostrada, avrei dovuto raggiungere la ricarica di Modena Nord, altri 70-80 km. Morale: legittimo guardare fuori, ma tenete un occhio anche dentro l’autostrada“. Sandro Baldini o letto con interessesul matrimonio tra. Riferite che per Free to X è finita la prima fase () e inizia la seconda ( piazzarne altre f). Io ho qualche dubbio sul fatto che la prima fase sia effettivamente giunta a compimento. Esempio che mi riguarda direttamente: ieri sono partitocon l’idea di fare una sosta in autogrill e ricaricare mentre mangiavo un boccone e facevo un paio di telefonate. Confidando su quel che voi stessi avete riportato, ovvero che c’è una Free to X. Errore: non c’è nullae e anche perle app davano colonnine in manutenzione. Ergo: asono dovuto uscire dall’autostrada e ricaricare in una, vicino a un parco. Restando in autostrada, avrei dovuto raggiungere la ricarica di, altri 70-80 km. Morale: legittimo guardare fuori, ma tenete un occhio anche dentro l’autostrada“.

Il punto è che servono anche altri operatori

Risposta . Diciamo che i 50 km tra una ricarica e l’altra annunciati da Free to X sono una media, un po’ come il pollo di Trilussa. Ci sono tratti in cui ci sono stazioni a una ventina di km una dall’altra, altri in cui sono più distanti. In genere abbiamo avuto dai lettori giudizi piuttosto positivi per il network installato da Autostrade per l’Italia, ma è giusto registrare anche i rilievi critici. Il punto centrale, secondo noi, resta un altro: servono anche altri operatori sulle autostrade più importanti, come A1, A4 e A14. Ne gioverebbero il servizio e la concorrenza. Abbiamo perso le tracce delle gare che erano state bandite e onestamente ci interessa poco sapere a quale fase dell’iter burocratico siamo. Quel che constatiamo, da automobilisti, è che da casello a casello altre ricariche nelle stazioni di servizio non se ne vedono. E anche in questo siamo un unicum in Europa.