Ricariche occupate per ore dalle plug-in, un problema

Ricariche occupate per ore da auto ibride plug-in, che ricaricano lentamente: lo segnala Paolo, che fa presente che è un problema anche per i gestori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricariche occupate per ore / Ne vedremo delle belle…

“Vi invio questa foto per stimolare una riflessione:a destra si vede che in 3 ore una Jeep ibrida plug-in ha caricato quasi 9 kWh. A sinistra la mia ricarica a 11 kW in corso. Ora mi chiedo. Se in futuro ci sarà sempre un numero maggiore di utenti, anche i gestori delle colonnine avranno il problema di trovarsi utenti che occupano la ricarica per ore solo per acquistare pochi kWh. In 3 ore quella presa può erogare 33 kWh se anche la gemella è impegnata, oppure anche 22×3 uguale 66 kWh. Ma se continuano a spingere veicoli plug-in non informando i clienti ne vedremo delle belle!!! Che cosa ne pensate?“. Paolo Cornaggia

È un tema caldo soprattutto in Italia, dove le ibride plug-in…

Risposta. Il problema c’è (e ci sarà) soprattutto in Italia, l’unico tra i grandi Paesi europei in cui si vendono più ibride plug-in (PHEV) che elettriche pure (EV). Un trend che è emerso già nel 2022 (67.947 PHEV contro 49.536 EV) e che si sta consolidando in questo inizio 2023 (6.136 contro 3.342). È ovvio che anche le plug-in hanno diritto di caricarsi nelle colonnine pubbliche, anche se in genere lo fanno a potenze decisamente inferiori. E quindi più lentamente (ma hanno batterie meno capaci). Come segnala giustamente Paolo, il problema non riguarda solo gli “elettrici” che trovano le colonnine occupate. È un pessimo affare anche per i gestori. Se prendiamo una stazione Enel X Way, vediamo che con una Renault Zoe ricarichi fino a 22 kW, mentre molte PHEV si limitano a 3 kW. E siccome il rifornimento si paga per kWh prelevati, nella stessa ora la stessa colonnina AC può far incassare da una parte poco più di un euro e mezzo, dall’altra più di 10 euro.