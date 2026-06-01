Ricariche nel sole cocente e spesso non funzionanti con alcune app: è l’amato bilancio di un viaggetto di vacanza di Paolo, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vielettrico.it
Stazioni inutilizzabili o che non accettano le app…
“Di ritorno da alcuni giorni di vacanza in Liguria, ho deciso di visitare l’entroterra ligure-piemontese. Facendo una ricarica in AC in Piazza Don Pietro Milermo ad Acqui Terme. Al mio arrivo ho trovato la colonnina: uno stallo occupato da una Tesla in ricarica e l’altro non accessibile perché occupato da un furgone e transennato. La piazza dispone di circa 150–200 stalli gratuiti. Ma è evidente che è stato occupato proprio l’unico dove è presente la colonnina (foto in alto). Per questo ho preferito non parcheggiare e ripartire senza ricaricare. Sono quindi passato al parcheggio di Strada Moirano 2, dove è presente una Ewiva da 100 kW. Il parcheggio è ampio e dotato di pensiline fotovoltaiche che riparano le auto. Tuttavia la colonnina e lo stallo di ricarica sono gli unici non coperti dalle pensiline.
Ricariche nel sole cocente: pensiline ovunque, ma non nelle colonnine
Dopo vari tentativi con le app/e-wallet EvDC ed Electroverse, la ricarica non è partita a causa di problemi di comunicazione tra colonnina e veicolo. Rimasto con il dubbio che il problema potesse dipendere dalla mia Volkswagen ID.3, mi sono fermato alla Ewiva di Isola d’Asti. Lì la ricarica è partita al primo tentativo, quindi sembra confermato che non fosse un problema della mia auto. Vorrei però segnalare che le quattro stazioni presenti a Isola d’Asti sono completamente prive di riparo o ombreggiamento. E nei dintorni non c’è nulla che permetta di proteggersi dal sole. Ciò rende l’esperienza particolarmente scomoda nelle ore calde. Grazie e saluti“. Paolo
Risposta. Solo due osservazioni. La prima: le località turistiche che non hanno ricariche funzionanti perdono potenziali visitatori. Come Acqui Terme nel caso di Paolo. E infatti i più si stanno attrezzando, anche se si tratta di centri di risonanza mondiale, come Montalcino. La seconda: l’esperienza ci dice che le ricariche più potenti sempre più spesso sono dotate di coperture per riparare da pioggia e vento. In molti casi si tratta di tetti fotovoltaici. Cosa che ancora non avviene per le colonnine in AC, piazzate a bordo strada senza tanto spazio. Anche di questo va tenuto conto quando si pianifica una sosta di ricarica in vacanza.
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