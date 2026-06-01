Ricariche nel sole cocente (e spesso non funzionanti)

“D i ritorno da alcuni giorni di vacanza in Liguria, ho deciso di visitare l’entroterra ligure-piemontese. Facendo una ricarica in AC in Piazza Don Pietro Milermo ad Acqui Terme. Al mio arrivo ho trovato la colonnina: uno stallo occupato da una Tesla in ricarica e l’altro non accessibile perché occupato da un furgone e transennato. La piazza dispone di circa 150–200 stalli gratuiti. Ma è evidente che è stato occupato proprio l’unico dove è presente la colonnina (foto in alto). Per questo ho preferito non parcheggiare e ripartire senza ricaricare. Sono quindi passato al parcheggio di Strada Moirano 2, dove è presente una Ewiva da 100 kW. Il parcheggio è ampio e dotato di pensiline fotovoltaiche che riparano le auto. Tuttavia la colonnina e lo stallo di ricarica sono gli unici non coperti dalle pensiline.