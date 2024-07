Ricariche nel profondo Sud: ci sono? Dove sono?

Ricariche nel profondo Sud: ci sono? Hanno le potenze giuste? E come pianificare i viaggi? Ecco due testimonianza di segno opposto, da due lettori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Ricariche nel profondo Sud: “Chi si è fregato le colonnine più potenti?”

“Da possessore di due auto elettriche (e convinto sostenitore della mobilità elettrica) vi confesso che…Ebbene si, mi vedo costretto a rivedere le mie convinzioni iniziali ed affermare che le auto elettriche non sono per tutti! È venuto il momento di dover fare dei viaggi e, salutati i mille km di autonomia del 1.5 lt turbodiesel, mi son dovuto confrontare con le ricariche. Ma nell’andata primo si andava da sud verso nord, per cui nessun problema. Ti fermi dove è più comodo a te o alla macchina (considerando curva di ricarica, soste fisiologiche, ristoro e RIPOSO), basta scegliere. Poi invece è arrivato il momento di andare da sud verso il profondo sud e… chi si è fregato le HPC? Perchè non ce ne sono nelle località di mare o in prossimità? Inoltre il caso ha voluto di dover sottoporre la mia Megane praticamente ad uno stress test: andata e ritorno in giornata da una località di mare a 300 km SENZA HPC. Se non a 40 minuti di distanza“.

“Ho seguito l’approccio classico: partenza col 100%, ma ho sbagliato…”

“Ho seguito l’approccio classico: parto al 100% con ricarica a casa (fotovoltaico più pod monofase da 6 kW). E poi, considerato che Google automotive dice che ci arrivo senza dover ricaricare… vediamo. In effetti ci sono arrivato, ma poi bisognava ripartire ed il 30% di batteria non mi assicurava di arrivare alla prima HPC disponibile in prossimità di un’uscita della SA-RC. Allora ho selezionato quella a 40 minuti e lì ho ricaricato solo quello che mi serviva per arrivare all’altra. Capendo, però, di aver commesso un errore Quei 40 minuti sono stati un inutile spreco di tempo: non si devia dal percorso per un lasso di tempo che andrebbe impiegato per ricaricare/mangiare/bisogni fisiologici (purtroppo non avevo scelta). OK e allora in questi casi come si fa? Semplice, fai due conti e cambi strategia (dovevo rifare la stessa cosa dopo 2 giorni). Non parti più al 100% per non compromettere la curva di ricarica e SUL PERCORSO ricarichi quanto serve per tornare ad un’altra HPC, sempre SUL PERCORSO. Dove ricarichi lo stretto necessario per tornare a casa“.

“Elettrico per tutti? Dico no, per molti ancora no”

“Tutto bellissimo… ma tradotto? Basta fare due conti, ok…ma certamente non puoi usare l’infotainment dell’auto bensì una qualsiasi app perché devi considerare i kWh che ti servono ad ogni tratta. E così è stato, spacchettato il percorso. Dedotti i kWh necessari per ogni tratta (o percentuale di SOC), sai a che livello di batteria devi arrivare in ogni punto per assicurarti di non dover deviare per ricaricare. Semplice? NO, affatto. Ecco perché sono costretto a ricredermi ed affermare che le auto elettriche, per il riproporsi di determinate condizioni, NON sono per tutti. NON possono esserlo per chi non distingue tra potenza e capacità di una ricarica. Per chi deve armeggiare con 4/5 app alla ricerca della tariffa più vantaggiosa. Per chi deve collegare un metodo di pagamento o generare un profilo di fatturazione. E, sotto il sole, cercare di non attivare lo stallo 5 metri più in là piuttosto che quello dove hai parcheggiato perché non si capisce che numero abbia“. Matteo Ciccarelli

Ricariche nel profondo Sud: “In Sicilia ci sono ovunque (ma non in autostrada)”